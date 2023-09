Koľko budú stáť nové iPhony na Slovensku? Apple cenami u nás prekvapil, dokonca zlacnel

Spoločnosť Apple včera vo večerných hodinách predstavila nový rad prémiových smartfónov iPhone 15. Celkovo sa na trh dostane až štvorica variánt, ktoré sa odlišujú nielen vzhľadom, ale aj vlastnosťami a schopnosťami. Tomu bude, samozrejme, prispôsobená aj ich cenovka v predajniach.

Apple na tlačovej konferencii nikdy nehovoril o iných, ako o amerických cenách. Európanov, a nepochybne aj Slovákov, ale zaujíma, za koľko si budú môcť nové modely iPhonov zakúpiť na našom trhu. Tu možno prekvapí, že nové zariadenia budú lacnejšie, píše web Živé.sk.

Lacnejšie než pred rokom

Všetky Apple zariadenia majú na oficiálnom e-shope spoločnosti už tradične lákavejšiu cenovku. Uvedené sú v dolároch, no treba brať ohľad na to, že ceny v amerických obchodoch sú uvádzané bez DPH, konečná cena sa tak môže rapídne navýšiť.

Ako uvádza Živé.sk, prekvapením je, že na našom trhu budú jednotlivé varianty lacnejšie o 50, ale aj o viac ako 100 eur než modely uvedené pred rokom.

Za „základný“ iPhone 15 by mal slovenský zákazník zaplatiť od 949 eur (128 GB) do 1 329 eur (512 GB). Cenovka o čosi lepšieho iPhonu 15 Plus začne pri 128 GB verzii na sume 1 099 eur a vyšplhá sa až na 1 479 eur (512 GB).

Najšpičkovejšie budú najdrahšie

iPhone 15 Pro už patrí k špičkovejšej triede a jeho cenovka začne na 1 199 eurách (128 GB) a skončí pri 1 829 eurách (1 TB).

iPhone 15 Pro Max v 128 GB verzii na trhu neobjaví nikde. Cenovka za 256 GB bude štartovať na sume 1 449 eur a končiť pri sume 1 949 eur za 1 TB variant. Kompletný prehľad predpokladaných cien si môžete pozrieť nižšie.

Jednotlivé modely sa budú dať vo viacerých slovenských e-shopoch predobjednať od 15. septembra 2023. Kedy ich ich majitelia budú vlastniť, je však otázne. Po zariadeniach totiž býva často po ohlásení veľký dopyt a skladové zásoby nemusia stačiť pre všetkých. Mnohé modely tiež bývajú dostupnejšie neskôr, než je ich oficiálny dátum spustenia predaja.