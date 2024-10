Knižka na motívy úspešného podcastu: Novinka Vražedko odhaľuje temné stránky ľudských vzťahov

Kriminálnych kníh je na pultoch kníhkupectiev aj od slovenských autorov viac než dosť. Tento žáner už ale oddnes doplnil aj jedinečný projekt od tvorcov jedného z najúspešnejších true crime podcastov Vražedné psyché. Ten kombinuje nielen žáner skutočných kriminálnych príbehov, ale prepája podcast s komiksom. Výsledkom je tak knižka, ktorá odhaľuje temné stránky ľudských vzťahov v nesmierne pútavej forme.

Vražedko vyšla vo vydavateľstve INTEREZ MEDIA 3. októbra. Toto je true crime komiks, takže je logicky 18+.

Vydavateľstvo INTEREZ MEDIA dnes do predaja pustilo svoju knižnú novinku, ktorá je celkom iná, než akýkoľvek jej predchodca. Novinka Vražedko je totiž komiksom obsahujúcim 5 príbehov inšpirovaných skutočnými udalosťami, v ktorých sa ponoríte do zložitého sveta rodinných, priateľských a mileneckých vzťahov, ktoré ovplyvňujú naše duševné zdravie a formujú našu identitu.

Tieto príbehy ale čitateľom ponúknu viac než len čítanie – sú totiž zrkadlom, ktoré odráža realitu, v ktorej žijeme.

Päť príbehov o toxických vzťahoch

Novinka Vražedko z autorskej dielne Pavla Knapka, ktorý sa postaral o scenár, Kamily Kuricovej (ilustrácie) a Marianny Lutkovej (grafická úprava), vznikla podľa predlohy autora podcastu Vražedné psyché Richarda Mažonasa a Dušana Budzáka. Ponúka päticu príbehov, v ktorých toxické správanie môže nenápadne prerásť do nebezpečných následkov.

Príbehy skúmajú, ako deštruktívne vzorce správania môžu viesť k extrémnym činom, a upozorňujú na dôležitosť rozpoznania a riešenia týchto problémov včas. To všetko v podobe komiksu, v ktorom dominujú len tri farby – červená, čierna a biela.

Vražedko je pre fanúšikov podcastu Vražedné psyché povinnou jazdou, nepochybne ale zaujme aj tých, ktorí nikdy žiadnu časť tohto podcastu nepočuli. Komiks vás totiž donúti zamyslieť sa nad tým, aký vplyv majú vzťahy na náš život a aké následky môžu mať, ak ich necháme vyostriť do toxickej podoby.

Podcast v podobe komiksu

„Toxické vzťahy môžu byť zdrojom vážneho psychického stresu a viesť k extrémnym činom, ktoré by sme si za iných okolností nedokázali predstaviť. V našich príbehoch skúmame, ako deštruktívne vzorce správania môžu vyústiť do tragických následkov a aký vplyv majú na ľudí okolo nás. Chceme, aby čitatelia pochopili, že aj naoko neškodné vzťahové problémy môžu prerásť do niečoho oveľa nebezpečnejšie, ak nie sú včas riešené,“ hovorí v predslove knižky Vražedko jeden z autorov, Richard Mažonas.

Podcast Vražedné psyché, veríme, milovníkom true crime žánru na Slovensku predstavovať zvlášť netreba. Táto knižná novinka je ďalším vyústením jedného z najpočúvanejších projektov na slovenskom trhu. „Každá epizóda, video, či projekt pod značkou Vražedné psyché je súčasťou dedovho životného odkazu. Týmto spôsobom mu umožňujeme odovzdať svoje poznatky a skúsenosti aj tým, ktorí sa možno s jeho prácou inak nestreli,“ hovorí Mažonas, vnuk dlhoročného súdneho znalca v oblasti psychiatrie a sexuológie MUDr. Svetozára Drobu, ktorý sa na podcaste Vražedné psyché tiež podieľal.

„V jeho veku je jedným z mála profesionálov, ktorí stále obetujú svoj čas a pohodlie na pomoc ľuďom, a tento komiks je pre nás spôsobom, ako jeho dedičstvo zachovať a zdieľať s ďalšími generáciami,“ vyznáva sa Mažonas.