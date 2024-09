Stáli za objavmi, ktoré zmenili svet: Nová kniha popularizuje 30 vedcov, ktorých svet ignoroval

Kníh o vede a vedcoch by ste v kníhkupectvách našli neúrekom. Často odborné texty sú však určené najmä čitateľom od fachu, ako sa zvykne hovorievať. Vo vydavateľstve INTEREZ MEDIA ale v týchto dňoch vydávame novinku, ktorá upúta aj laikov, navyše ich tiež prinúti premýšľať nad tým, či sa vede a vedcom dostáva náležitého uznania.

Ako je uvedené v samotnom predhovore knižnej novinky Nedocenení vydavateľstva INTEREZ MEDIA, v histórii ľudstva nájdeme nespočetné množstvo príbehov o objavoch väčších než ľudstvo samo. V školách nám na hodinách dejepisu, ale aj fyziky či chémie rozprávali o vynálezoch, ktoré posunuli ľudské poznanie a celú našu civilizáciu míľovými krokmi vpred. Aj napriek všetkému, čo už o svete, jeho fungovaní i tajomstvách vieme, stále existuje veľa vedcov, ktorých mená sa akosi stratili v historických súvislostiach.

Vedci, ktorých uznali až po smrti

Práve táto knižná novinka tak otvára dvere do životov 30 výnimočných vedcov, ktorí napriek svojim revolučným objavom a významnému prínosu zostali pre svet nepovšimnutí a nedocenení. Minimálne v dobe, v ktorej žili.

Tak ako aj predchádzajúce knihy z nášho vydavateľského domu, aj novinka Nedocenení je plná príbehov často neuveriteľných a v mnohých ohľadoch aj smutných. Dopĺňajú ju plnofarebné ilustrácie Maroša Morvajova, texty tentoraz zostavovali a písali podľa skutočných udalostí Eva Ava Šranková, Dominika Bedecsová, Marek Zákopčan a Alexander J. Kenji. Išlo im písanie knižnej novinky ľahšie ako ich predchádzajúca spoločná kniha Podľa skutočnej udalosti?

„Spolupráca, ako pri prvej knihe, bola úžasná, už nie pre mňa nová a dozaista nebola takpovediac „zbúchaná na kolene“. Osobne nemám rada, také to „narýchlo“, som presvedčená o tom, že všetko potrebuje svoj čas, aby dozrelo – aj kniha, a obzvlášť ona, keďže práca na knihe je proces tvorivý,“ hovorí Eva Ava Šranková, jedna z autoriek Nedocenených. Tá má sama na konte už 8 titulov, prevažne historických románov, takže dejiny ľudstva ju nemálo fascinujú.

Autori zužitkovali to, čo si mysleli, že nikdy nevyužijú

„Táto kniha je osobne pre mňa asi „najťažšia“ a jej tvorenie tomu aj nasvedčovalo. Predsa len, vedný odbor je neľahká záležitosť, a tak som sa neraz pri písaní aj pousmiala nad tým, o čom som roky dumala: načo ti, sakra, bola tá chémia? – tu sa mi rozhodne zišla,“ prezrádza s úsmevom o tvorivom procese pri písaní.

Novinka Nedocenení hovorí o prekvapivom pozadí veľkých vynálezov a prezrádza príbehy známych aj menej známych vedcov, tak ako sa naozaj stali. No keby boli niektoré okolnosti v ich životoch odlišné, dostalo by sa im viacej uznania. Prekvapilo niečo autorov pri spisovaní životných útrap vedcov pri ich práci a zmenil sa im počas tvorby knihy a po jej dopísaní pohľad na vedcov a to, ako sa s nimi kedysi, ale vlastne viac-menej aj dnes zaobchádza?

Boj za pravdu

„Roky sa venujem histórii, ktorú predkladám čitateľovi vo forme, ako sa odvíjala – bez prikrášlenia, takže z môjho pohľadu všetky tie udalosti, ktoré sa na pomedzí vedy a žitia našich protagonistov stali, ma nejako zvlášť neprekvapili napriek tomu, že ich osudy boli vskutku neľahké,“ vysvetľuje Eva.

Jednotlivé príbehy ukazujú, ako spoločenská a politická situácia, rasové predsudky, vojnové konflikty či vedecká nevraživosť ovplyvnili výsledky práce vedeckých osobností. Navzdory všetkému ale odmietli ustúpiť, a tak ich príbehy nie sú len o samotných vedeckých objavoch, ale aj o odvahe a vytrvalosti v boji za pravdu a uznanie.

Schválne, vedeli ste, že aj taký Nikola Tesla, či Marie Curie-Sklodowska, Antonio Meucci, Henry Cavendish, Albert Hofmann alebo Rosalind Franklin boli medzi tými, ktorých prácu ocenili až neskôr? Ak vás tridsiatka príbehov, možno pre vás neznámych vedcov zaujíma, viac sa dozviete v knižnej novinke Nedocenení z dielne INTEREZ MEDIA.