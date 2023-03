Keď mal 18 rokov, nevedel čítať a písať. Dnes je z neho jeden z najmladších profesorov v Británii

Jasona už od útleho veku trápili rôzne zdravotné ťažkosti a jeho vývin bol po viacerých stránkach oneskorený. Dokonca do takej miery, že v čase, keď mal 18 rokov, stále nevedel čítať a písať. Nenechal sa ale odradiť a našiel si spôsob, ako sa vypracovať na profesora na Univerzite v Cambridgi.

Ako informuje web Interesting Engineering, 37-ročný Jason Arday je autistom. Jeho stav bol taký vážny, že svoje prvé slová vyslovil až keď mal 11 rokov. Čítať a písať nevedel až do 18 rokov. Napriek tomu je dnes najmladším černošským profesorom na Univerzite v Cambridgi.

Jason priznáva, že začiatky neboli vôbec ľahké, keď začal písať prvé akademické práce, v podstate ani netušil, čo robí. V začiatkoch nemal dokonca ani mentora a nikto mu to neukázal. Všetko, čo napísal, bolo preto rázne zamietnuté a tvrdo skritizované. Jason ale kritiku poňal ako príležitosť naučiť sa niečo nové a neustále sa snažil zlepšovať. Po čase ho to dokonca začalo baviť.

‚The message of his story for other young people from under-represented backgrounds is that “everything is possible”.‘

Jason Arday, renowned scholar of race, inequality and education, will be joining us as Professor of Sociology of Education next month.

Welcome to Cambridge!

— Cambridge University (@Cambridge_Uni) February 23, 2023