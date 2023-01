Má len tri roky, no ovláda sedem jazykov: Malý génius patrí medzi najinteligentnejších ľudí na svete

Teddy Hobbs dokáže veci, nad ktorými drvivá väčšina 3-ročných detí ani len neuvažuje. Napríklad, napočíta do 100 vo francúzštine, v španielčine, ale aj v nemčine. Sám sa naučil čítať v čase, keď mal len 2 roky a 4 mesiace. Aj vďaka tomu sa zaradil medzi tých najmladších členov Mensy.

Patrí medzi najmladších členov Mensy

Ako informuje Mail Online, Teddy Hobbs sa vo veku 3 roky a 9 mesiacov stal najmladším členom Mensy v Británii. Dokáže plynule čítať a napočítať do 100 až v 7 rôznych jazykoch. Malý génius z Portisheadu sa sám naučil čítať v čase, keď mal len 2 roky a 4 mesiace. Ak mu to rodičia dovolia, dokáže si už sám prečítať aj knižnú sériu Harry Potter.

Aj keď si jeho rodičia uvedomovali, že chlapec je veľmi múdry, netušili, kam až jeho intelekt siaha. Keď testy preukázali, že jeho IQ spadá do kategórie 130 až 160 bodov, ostali šokovaní. Rodičia Beth a Will priznali, že pôvodne nemali v pláne vôbec sa zaujímať o členstvo v Mense. Na testy išiel chlapec len preto, aby mu vedeli pomôcť, keď v septembri začne povinnú školskú dochádzku.

Britská Mensa priznala, že nikdy neprijala člena mladšieho ako 3 roky, aj keď v USA patrí do ich radov aj 2-ročný génius. Malý Teddy je natoľko geniálny, že aj IQ testy mu prišli len ako zábavná hra. Ak sa potrebuje upokojiť, hrá sa so slovíčkami.

Genialita je požehnaním, ale aj prekliatím

Rodičia netušia, ako je možné, že je Teddy taký inteligentný a ovláda toľko jazykov, ani jeden z nich sa totiž nevenuje lingvistike. Teddy aj jeho mladšia sestra sa narodili po umelom oplodnení, rodičia teda vtipkujú, že sa niečo muselo stať práve počas neho.

Istý čas si mysleli, že možno trpí autizmom či ADHD, tieto diagnózy sa ale zatiaľ nepotvrdili. Rodičia priznávajú, že je mimoriadne náročné nájsť niekoho, kto by bol Teddymu oporou a vedel by mu pomôcť so vzdelávaním.

Dodávajú, že Teddyho genialita je požehnaním, ale tak trochu aj prekliatím. Chlapec totiž neprejavuje záujem o bežné činnosti ako ostatné deti, nezaujíma ho televízia ani mnohé bežné hry. Navyše, takmer isto si bude pamätať aj to, čo ste mu povedali na Vianoce pred rokom. Ideálna zábava je pre neho napríklad počítanie zlomkov, raz ho dokonca rozrušili natoľko, že mu začala tiecť krv z nosa.

Zatiaľ si vraj ale Teddy neuvedomuje, že je iný ako ostatné deti a rodičia ho vedú k tomu, aby nemal pocit nadradenosti. Občas sa opýta, prečo iné deti nevedia čítať tak ako on, Beth a Will sa ale snažia najmä o to, aby sa vedel správať v kolektívne a aby sa vedel zaradiť do spoločnosti. Ak sa ho opýtate, čo chce robiť v budúcnosti, rád sa s kamarátom hrá na lekára. Teraz však chce byť hlavne sám sebou.