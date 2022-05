Keby polícia konala včas, mohla ešte žiť. Dievčatko po streľbe ešte žilo, no 40 minút krvácalo na zemi

Úrady sa pustili do vyšetrovania po tom, čo mnoho ľudí vyčíta uvaldskej polícii nečinnosť. Rodičov trápi, že ich deti ešte mohli žiť, keby polícia konala včas a vtrhla do triedy, v ktorej sa zabarikádoval 18-ročný strelec. Jedna z matiek sa dozvedela, že jej dievčatko po streľbe ešte žilo, 40 minút však krvácalo na podlahe, následkom poranení napokon podľahlo.

Dievčatko mohlo ešte žiť

Záchranné zložky, ktoré zasahovali po streľbe na základnej škole v Uvalde, zronenú matku informovali, že jej dcéra mohla ešte žiť, keby polícia konala včas. Podľa portálu Daily Mail ju Salvador Ramos strelil od chrbta, guľka zasiahla jej obličku. Dievčatko však po streľbe ešte žilo, zomrela až na následky vykrvácania, na podlahe v triede totiž ležala bez pomoci 30 až 40 minút.

Množstvo ľudí je znechutených z toho, že polícia nezasiahla včas. Tá dokonca priznala, že sa na miesto činu neponáhľala, muži sa totiž báli, že by mohli byť zastrelení. Objavili sa dokonca informácie o tom, že polícia Ramosa zámerne zamkla v triede, kde následne zastrelil 19 detí a 2 učiteľky. Ich cieľom bolo dosiahnuť, aby sa nemohol voľne pohybovať po budove školy.

Ramos začal strieľať približne o 11:40. Všetky svoje obete zabil počas prvých štyroch minút besnenia. Prvé obete sa však z budovy podarilo vyniesť až o 12:50, teda po viac než hodine. Ak je osoba vážne ranená, stačí pritom len niekoľko minút na to, aby vykrvácala. Oneskorenú reakciu zo strany polície preto kritizujú aj lekári, ktorí si myslia, že sa mohli aspoň pokúsiť niektoré obete zachrániť, keby sa k nim dostali včas.

Polícia nedodržala protokol

Zatiaľ nie je jasné, koľko detí zomrelo okamžite po tom, čo Ramos spustil paľbu a koľko ich bolo ešte nažive, no zomreli, kým polícia čakala. Najmenej 2 deti boli prevezené do nemocnice, no tam následkom poranení podľahli. Postup polície už vyšetrujú úrady, prevláda však názor, že zasahujúce jednotky nedodržali protokol pri streľbe v škole, následkom čoho došlo k zbytočným úmrtiam. Po masakri na Columbine High School v roku 1999 (zomrelo najmenej 13 ľudí) sa súčasťou protokolu stal pokyn nečakať na posily, ale okamžite prehľadať budovu školy a pokúsiť sa páchateľa zastaviť.

Už krátko po streľbe bolo v škole 7 policajtov, o 12:03 ich tam bolo už 19. Podľa protokolu mali konať okamžite. Počas čakania volalo na tiesňovú linku viacero rodičov, medzi nimi aj rodičia dievčatka, ktoré vykrvácalo. Nechápali, prečo sa nič nedeje. Vzhľadom na to, že Ramos bol napokon zastrelený až o 12:50, je frustrácia rodičov, ktorí prišli o svoje deti, pochopiteľná.