Mám malé tajomstvo, písal dievčaťu pred streľbou. Amerikou otriasla jedna z najväčších školských tragédií v dejinách

Ubehlo takmer 20 rokov od streľby na základnej škole Sandy Hook, počas ktorej Adam Lanza zabil 26 ľudí, vrátane 20 detí. Tentoraz Amerikou otriasla ďalšia tragédia. 18-ročný Salvador Ramos spustil na základnej škole Robb Elementary School v meste Uvalda paľbu, po ktorej zomrelo 19 detí a dvaja dospelí.

Zastrelených bolo 19 detí a 2 dospelí

19 detí vo veku od 7 do 10 rokov bolo zastrelených po tom, čo so zbraňou do školy vtrhol 18-ročný Salvador Ramos a spustil paľbu. Strieľal na každého, kto mu prišiel do cesty. Ide o najhoršiu tragédiu, aká sa v Amerike odohrala na pôde školy od čias streľby v Sandy Hook pred 10 rokmi. Ako píše portál Daily Mail, Ramos bol osamelý chlapec, zarábal si prácou v reštaurácii s rýchlym občerstvením. Údajne bol šikanovaný kvôli rečovej vade, a preto, lebo si dokresľoval očnú linku.

K streľbe došlo v utorok po tom, čo v dome strieľal na svoju starú mamu. V súčasnosti nie je jasné, v akom je zdravotnom stave, niektoré zdroje uvádzajú, že zomrela, iné zas hovoria, že je živá, no v kritickom stave. Ramos z domu vzal auto, no neďaleko školy havaroval. Polícia bola privolaná na miesto havárie, ozbrojený chlapec však už medzičasom vošiel do školy a začal strieľať.

Podľa polície sa streľbe dalo predísť. Ramos si totiž zbrane kúpil na svoje 18. narodeniny a chválil sa nimi na sociálnych sieťach. Dievčaťu, ktoré tvrdí, že Ramosa osobne nepoznalo a ani nežije v Texase, posielal správy a na fotkách so zbraňami ju označil. Dievčaťu tvrdil, že by mala byť vďačná, že ju na fotkách označil a žiadal ju, aby ich pomohla šíriť ďalej.

Písal jej, že „má malé tajomstvo“

Dievčaťu prezradil, že „má malé tajomstvo“ a chystá sa niečo urobiť. Avšak už jej nenapísal, čo konkrétne. Poslednú správu jej poslal krátko po deviatej. V škole začal strieľať približne o pol dvanástej. Ozvalo sa niekoľko ľudí, ktorí tvrdia, že je to jeho priateľka a obviňujú ju z toho, že o jeho plánoch musela vedieť. Dievča však tvrdí, že mu odpisovala len preto, lebo mala strach. Teraz ju trápia výčitky svedomia z toho, že ak by mu bola odpísala ihneď, možno by sa jej podarilo presvedčiť ho, aby nestrieľal.

Podľa portálu CNN Ramos pred streľbou písal správy o zbraniach aj viacerým spolužiakom. Jednému z nich poslal nielen fotku zbraní, odfotil aj batoh plný nábojov. Hovorca spoločnosti Meta potvrdil, že Ramosov instagramový účet bol už medzičasom odstránený.

Zmenia sa zákony týkajúce sa zbraní?

„Pomyslenie na to, že 18-ročné dieťa môže vojsť do obchodu a kúpiť si dve zbrane, je jednoducho zlé,“ vyjadril sa k incidentu americký prezident Joe Biden. Pýta sa zároveň, kam zmizla chrbtová kosť národa a prečo sa takéto incidenty opakujú neustále.

Jednou z obetí je aj Eva Mireles, ktorá v školstve pracovala 17 rokov. Jej manžel, Ruben Ruiz, je policajtom. V školách pomáhal organizovať cvičenia pre prípad streľby. V škole, kde pracovala jeho manželka, sa takýto výcvik konal len pred dvoma mesiacmi. Podľa doterajších informácií konal Ramos sám, nemal žiadneho komplica a zasahujúca polícia ho na mieste činu zastrelila.

Na amerických zákonodarcov je v súčasnosti vyvíjaný enormný nátlak. Ľudia žiadajú, aby sa zákony zmenili a aby nebolo také jednoduché dostať sa ku zbraniam. Tí najmocnejší by mali urobiť všetko, čo je v ich rukách, aby zabránili ďalším zbytočným tragédiám.

Len v roku 2022 bolo podľa CNN zaznamenaných najmenej 38 prípadov streľby na školách. Vo februári si Florida pripomínala štvrté výročie streľby na škole Marjory Stoneman Douglas High School, počas ktorej zomrelo 17 ľudí.