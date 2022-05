O tom, že sa chystá strieľať, písal na Facebooku. Rodina útočníka bráni, vraj nebol zlý, len osamelý

Včera sme vás informovali o 18-ročnom vrahovi, ktorý postrelil svoju vlastnú starú mamu. Následne sa vybral do miestnej základnej školy v meste Uvalde, kde zabil 21 ľudí, vrátane 19 detí vo veku od 7 do 10 rokov. Nové informácie poukazujú na to, že vrah o tom krátko pred streľbou písal osobe, ktorá zatiaľ nebola identifikovaná.

Na Facebooku písal, že sa chystá strieľať

Salvador Ramos podľa portálu Vice písal tesne pred streľbou správy na Facebooku zatiaľ neidentifikovanej osobe. Meta ale tvrdí, že kontakt ochotne spolupracuje s políciou. „Zastrelím svoju starú mamu,“ napísal okolo jedenástej hodiny Ramos. Niektoré zdroje mylne uvádzajú, že chlapec písal verejne na nástenku sociálnej siete, Meta však upozornila, že správy boli odoslané súkromne.

Netrvalo dlho a Ramos hrozbu naplnil, naozaj na svoju starkú, Celiu Gonzalezovú, vystrelil a zasiahol ju do tváre. Panovali dohady o tom, či žena prežila. Podľa polície bola po streľbe schopná ujsť k susedom, ktorí jej privolali pomoc. Krátko na to Ramos neznámu osobu informoval, že naozaj starú mamu zastrelil a chystá sa ísť strieľať do základnej školy.

Následne pobalil zbrane, ktoré si kúpil na 18. narodeniny a nasadol do auta. Havaroval však, musel teda vystúpiť a ku škole prejsť po vlastných. Do školy vošiel cez zadný vchod, vstúpil do jednej z tried a začal sa masaker. Podľa portálu CBS News boli telá niektorých detí po streľbe v natoľko zlom stave, že nebolo možné identifikovať ich. Rodičia museli čakať niekoľko hodín, kým sa ich podarilo identifikovať za pomoci DNA testov.

Dalo sa tragédii predísť?

Polícia tvrdí, že pred incidentom Ramos nemal žiadne opletačky so zákonom. Podľa portálu Daily Mail sa aj jeho matka Adriana Reyes vyjadrila, že Salvador nebol zlý chlapec a nebol ani násilnícky, bol len osamelý. Vraj je prekvapená, že bol jej syn niečoho takého schopný.

Priznáva, že nemal veľa priateľov a väčšinu času trávil osamote, zároveň poprela tvrdenia, že by mala so Salvadorom toxický vzťah, ktorý ho negatívne ovplyvnil. Objavili sa informácie o tom, že Salvador to doma nemal ľahké, Adriana však popiera, že by to bol dôvod, pre ktorý sa odsťahoval k starej mame a ktorý by viedol k jeho správaniu. K streľbe sa vyjadril aj Salvadorov starý otec, ktorý tvrdí, že nikto ani len netušil, že si chlapec na svoje narodeniny nakúpil zbrane a náboje.

Objavujú sa informácie aj o tom, že mohlo byť zachránených množstvo životov, keby polícia konala skôr. Ramos začal strieľať o 11:32 a približne vtedy volali na políciu aj prví vystrašení ľudia. Polícia však údajne do budovy školy vstúpila až neskôr. Podľa portálu Daily Mail Ramos padol mŕtvy 90 minút po tom, čo zastrelil svoje prvé obete.

Údajne sa objavili zábery, na ktorých je možné vidieť, ako rodičia detí v panike kričia na policajtov, aby už vošli do budovy a niečo urobili. Polícia priznáva, že je tragédia, že streľbe nedokázali zabrániť. Tvrdia však, že každý jeden z mužov, ktorý na mieste zasahoval, riskoval svoj život, aby zachránil čo najviac ľudí.