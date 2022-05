Rodičia nechcú, aby svet vnímal vraha ako netvora. Matka, ktorá prosí o odpustenie, tvrdí, že mal svoje dôvody

Adriana Reyesová, matka Salvadora Ramosa tvrdí, že jej syn nebol zlý človek. Na streľbu mal podľa nej určite svoje dôvody. Po tom, čo Ramos chladnokrvne zastrelil 19 detí a 2 učiteľky, žiada rodiny obetí o odpustenie.

„Odpusťte môjmu synovi, viem, že mal svoje dôvody,“ vyjadrila sa v rozhovore pre CNN Adriana Reyesová, matka Salvadora Ramosa. Ako sme vás v článku informovali aj my, Adriana priznala, že jej syn bol osamelý. Tvrdí však, že vzťah medzi nimi dvoma nebol toxický a Salvador určite nebol násilník. Podľa portálu CNN Prima News však o opaku svedčia videá, ktoré vrah uverejňoval prostredníctvom Instagramu. Údajne na nich bolo možné vidieť, ako sa ho Adriana snaží vyhnať z domu a Ramos na ňu kričí.

The mother of the shooter at Uvalde Elementary School that killed 19 children and two teachers, asked for forgiveness while speaking to reporters.

„To the innocent children who died, forgive me,” Adriana Martínez Reyes said. pic.twitter.com/lxv8ezbBVA

— Newsweek (@Newsweek) May 27, 2022