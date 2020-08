Keanu Reeves prezradil, kto by vyhral súboj medzi Johnom Wickom a Neom z Matrixu

Je preto náročné rozhodnúť, ktorý z nich je lepší, silnejší a kto z nich by vyhral súboj, ak by sa raz tieto dve postavy ocitli tvárou v tvár. Keanu Reeves sa však rozhodol, že vyberie víťaza namiesto nás.

Neo alebo John Wick?

Keanu Reeves jedinečným spôsobom stvárnil dve ikonické filmové postavy, hackera Nea a nájomného vraha Johna Wicka, je preto náročné rozhodnúť sa, ktorá postava je lepšia. Reeves preto rozhodol za divákov a v rozhovore pre The Late Show with Stephen Colbert prezradil, kto je jeho favoritom, píše portál Unilad.

Obaja majú bojové umenia v malíčku a pre oboch je zbraň akoby prirodzeným predĺžením ruky, ako teda vybrať víťaza? Reeves vás svojou odpoveďou možno zaskočí, v rozhovore však prehlásil, že podľa neho by Neo a John Wick proti sebe nikdy nebojovali. Colbert sa preto rozhodol, že na Reevesa pritlačí a Keanu sa musí zamyslieť nad tým, čo by sa stalo, keby Neo zabil psa Johna Wicka. Reeves má riešenie aj na tento problém, psa by bolo možné jednoducho oživiť a situáciu vyriešiť bez konfliktu.

Rok 2022 bude na dobré filmy bohatý

Na ďalší nátlak herec odpovedá, že možno by John Wick chcel Thomasovi Andersonovi v skutočnom živote pomôcť, v žiadnom prípade by však proti sebe nebojovali. Napokon to Colbert vzdal a uznal, že Neo a John Wick proti sebe bojovať nemusia. Aj keď sa miestami môže zdať, že John Wick je chladnokrvný zabijak, pre ComicBook sa vyjadril jeden z tvorcov filmu, Chad Stahelski. Ten hovorí, že John Wick mal vo filme pôvodne zabiť len troch ľudí. Pôvodne malo ísť o viac surrealistické dielo s prvkami gréckej mytológie.

Napokon však vo filme zomrelo 77 ľudí, čo je o 2 566% viac, ako sa pôvodne plánovalo. John Wick by však napriek tomuto číslu nemal proti Neovi, ktorý je v podstate božskou entitou, žiadnu šancu. Keanu Reeves sa v úlohe Johna Wicka vráti do kín už 27. mája v roku 2022.

V súčasnosti je herec v Berlíne, kde prebieha natáčanie dlho očakávaného filmu The Matrix 4. Ten by sa mal v kinách objaviť 1. apríla v roku 2022. Zdá sa teda, že v roku 2022 sa diváci skutočne budú mať na čo tešiť.