Keanu Reeves prezradil, ktorú filmovú rolu si chcel zahrať celý život. Nikdy ju však nedostal

Vyznačuje sa nielen priateľskou povahou ale najmä tým, že patrí k najlepším hercom na svete. Poznáte ho napríklad z kultového filmu The Matrix, Constantine či zo série John Wick. V ktorom filme si však Reeves vždy chcel zahrať, no nikdy sa mu to nepodarilo?

Keanu Reeves si vždy túžil zahrať Wolverina

Keanu Reeves si zahral vo filmoch mnoho významných filmových postáv, počnúc Neom až po Johna Wicka či Johna Constantina. Nikdy sa však nedostal k jednej vysnívanej úlohe, a to k postave jedného z najslávnejších X- Menov, Wolverina. 55- ročný herec v rozhovore pre SiriusXM priznal, že je to jeho nesplnený sen, ktorý snom zrejme aj ostane, píše portál Unilad.

Z rozhovoru nie je jasné, či sa Keanu Reeves úlohu Wolverina niekedy aj reálne pokúsil získať, nie je to však prvýkrát, kedy svoj sen o úlohe X- Mena spomenul. Aj v rozhovore pre portál Buzzfeed, kedy sa vyjadroval k pokračovaniu Johna Wicka- John Wick: Chapter 3 — Parabellum, padla otázka, akého filmového superhrdinu alebo zloducha by si chcel zahrať.

Na otázku Reeves odpovedal, že už od detstva chcel byť Wolverinom. Zároveň však dodal, že už je zmierený s tým, že si Wolverina nikdy nezahrá. Aj keď by Reeves v úlohe Wolverina iste exceloval, úprimne, Hughovi Jackmanovi sadla táto rola ako uliata.

Diváci sa môžu tešiť na štvrté pokračovanie obľúbeného Matrixu

Reeves však nesníva len o úlohe Wolverina, v rozhovore pre Variety spomenul, že by sa rád opäť vrátil k úlohe Johna Constantina, ktorého si zahral v roku 2005. Dodal, že postavu a jej svet si veľmi užil a natáčanie filmu bolo skutočnou zábavou. Aj keď teda Reevesa v úlohe Wolverina zrejme nikdy neuvidíme, diváci sa môžu tešiť na iné diela, v ktorých sa herec objaví.

Napríklad, už čoskoro uzrie svetlo sveta ďalší film z kultovej série The Matrix. Po jeho boku sa opäť objaví aj herečka Carrie- Anne Moss, ktorá stvárnila Trinity. V rozhovore pre portál Empire sa Reeves vyjadril, že talentovaná režisérka Lana Wachowski vytvorila jedinečný a krásny príbeh, ku ktorému sa vždy rád vracia a už sa teší na ďalšiu spoluprácu nielen s ňou, ale aj s hereckými kolegami. Filmu The Matrix 4 by sme sa mali dočkať už v apríli v roku 2022.