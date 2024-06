Kate Middleton mnohých ľudí prekvapila, napísala dojemný list. Neuveríte, za čo sa ospravedlnila

Kate Middleton sa v dojemnom liste ospravedlnila írskej garde za to, že nebola prítomná na Colonel´s Review, tradičnej skúške na Trooping the Colour. Pluku poslala list.

Ako píše portál ABC News, funkciu plukovníčky prevzala od svojho manžela princa Williama len minulý rok. Skúška sa vždy koná týždeň pred Trooping the Colour, udalosťou, ktorá oslavuje narodeniny panovníka. Táto tradícia trvá už viac ako 260 rokov. V liste princezná z Walesu napísala, že chce, aby všetci vedeli, že je na pluk veľmi hrdá a všetkých, ktorí nacvičovali na Trooping the Colour, si veľmi cení.

Garda bola dojatá

Vie, že na udalosť nacvičovali celé mesiace a venovali tomu veľa zo svojho času. „Je pre mňa cťou, že som vašou plukovníčkou a mrzí ma, že nemôžem vykonať salvu pri tohtoročnej prehliadke. Prosím, odkážte moje ospravedlnenie celému pluku,“ napísala a zároveň dodala, že im želá veľa šťastia na ich poslednej skúške. Írska garda bola listom veľmi dojatá a želala princeznej všetko dobré. Všetci veria, že sa čoskoro uzdraví.

Verejnosti ešte stále nie je známe, či sa 15. júna Kate Middleton zúčastní samotného ceremoniálu a či ju verejnosť uvidí na balkóne Buckinghamského paláca. Momentálne podstupuje chemoterapiu a lieči sa na bližšie nešpecifikovaný druh rakoviny. Na sociálnych sieťach sa objavilo množstvo špekulácií o jej zdravotnom stave, keďže ju verejnosť už dlhšie nevidela. Mnohí veria, že práve Trooping the Colour by mohla byť tá príležitosť, kedy ju po dlhšom čase zahliadnu, avšak podľa niektorých odborníkov to je nepravdepodobné.