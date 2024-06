Ako Kate Middleton zvláda chemoterapiu? Podľa kráľovskej expertky je princezná vyčerpaná, to však nie je všetko

Odborníčka na kráľovskú rodinu Katie Nicholl prezradila, že Kate Middleton v boji s rakovinou postupuje pozitívne a už čoskoro sa fanúšikovia dočkajú dobrých správ.

Ako povedala pre portál Etonline, princezná už chemoterapiu znáša oveľa lepšie. „Zo začiatku to mala ťažké. Sú to veľmi silné lieky, ktoré užíva, ale ona to znáša veľmi dobre, respektíve oveľa lepšie. Dokonca máme správy z verejnosti, že ju videli vonku aj s deťmi. To je vážne pozitívny signál,“ povedala Katie. Pozitívnym znakom sú aj správy od princa Williama, ktorý nedávno povedal, že Kate sa darí dobre.

Všetkých stav Kate Middleton zaujíma

K jeho vyjadreniu Katie povedala, že je pochopiteľné, že sa ho na jeho manželku všetci pýtajú. „Všetci intenzívne pociťujú jej neprítomnosť.“ Podľa nej tiež Williamov komentár vykresľuje pozitívny obraz v súvislosti so správami, že Kate spolu s deťmi videli na verejnosti. Podľa nej sa princezná v určitom bode určite vráti k verejným povinnostiam, avšak podľa nej je nepravdepodobné, že to bude ešte pred podujatím Trooping the Colour, ktoré sa uskutoční 15. júna.

Nie je jasné, či bude na Trooping the Colour