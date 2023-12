K Zemi sa blíži zelená kométa, vidieť ju môžete už o niekoľko dní. Následne oblohu rozžiari 1 000 meteorov

Aj v decembri sa oplatí pozerať sa na nočnú oblohu. Okrem toho, že nás čaká každoročný meteorický roj Geminidy, tak sa na oblohe objaví kométa 144P/Kushida, niekedy označovaná tiež ako zelená kométa.

144P/Kushida

Túto kométu objavil astronóm Jošio Kušida 8. januára 1994 v Japonsku. Ako píše iMeteo, jej obežná dráha je na kométu pomerne krátka, je to len 7,6 roka.

Kométa bude najbližšie k Zemi 12. decembra, a potom zamieri k Slnku. Ak by ste ju chceli vidieť, voľným okom to zrejme nepôjde. Avšak pomocou ďalekohľadov či amatérskych teleskopov by to nemal byť problém, pričom možnosť pozorovať ju by mala trvať niekoľko dní.

V súčasnosti sa kométa nachádza v súhvezdí Barana, medzi Jupiterom a Uránom.

Roj Geminidy

Pre bežného pozorovateľa nočnej oblohy je určite zaujímavejší meteorický roj Geminidy. Ako informuje astronóm Petr Horálek v tlačovej správe, tak maximum Geminíd vychádza na noc zo 14. na 15. decembra. On sám odporúča pozorovanie v piatok 15. decembra medzi polnocou a 4. hodinou ráno, kedy by mali nočnú oblohu osvetliť až desiatky meteorov za hodinu, pričom poznamenáva, že za celú noc ich môže byť až 1 000.

Na to, aby ste ich mohli dobre pozorovať, bude najlepšie vzdialiť sa od miest, ďalej od rušivého svetelného smogu.