K ležadlám pri bazéne sa s uterákmi rozbehli ako diví: Češka natočila na dovolenke šialené video, ľudia nešetria kritikou

Môžeme pokojne zhodnotiť, že na dovolenke v rezortoch sú iba dva typy ľudí — tí, ktorí vstávajú skoro ráno, len aby si medzi prvými obsadili lukratívne ležadlá pri bazéne, a potom je tu druhá skupina, ktorej je to akosi jedno, prípadne sa na tej prvej iba dobre baví. Na TikToku sa pred niekoľkými dňami stalo virálne video, ktoré zachytáva práve túto situáciu a ľudia sa nestačia čudovať.

Češka @helenareznickovaa pred tromi dňami zdieľala na sociálnej sieti video, ktoré videlo cez 760-tisíc ľudí.

Podľa opisu, ktorý pridala, je nakrútené v dovolenkovom rezorte v Španielsku a ukazuje šialenú situáciu, ktorá nastala ráno pri bazéne. A pravdepodobne ste sa s ňou stretli aj vy, ak ste zažili tento typ dovolenky.

Kvôli ležadlám sa idú priam roztrhať

Sledujeme, ako hostia vychádzajú k bazénu a utekajú k ležadlám, len aby si na ne položili svoje uteráky a obsadili si ich. Celá situácia pôsobí komicky, keďže sa neváhajú predierať jeden cez druhého.

V istom momente dokonca vidíme, ako niekto situáciu vyrieši po svojom a jednoducho svoj uterák zhodí na ležadlo zhora.

Ľudia sa bavia aj kritizujú

Pod videom nájdeme cez 1200 komentárov, v ktorých ľudia jednoducho žasnú nad tým, čo vidia. Niektorí polemizujú o tom, či video nie je zrýchlené, pretože tempo, aké niektorí nahodili, ich dostalo.

„Najlepší sú tí, čo to tam hádzali rovno,“ ocenila tento originálny nápad komentujúca. „My žijeme v simulácii, toto nemôže byť pravda,“ zasmial sa niekto ďalší.

No nie každému bolo z videa do smiechu, niektorým prišlo to, čo vidia, skôr tragické. „Sedliaci na dovolenke,“ stojí v jednom z ďalších komentárov.

Iný komentujúci vysvetlil, že takéto správanie je už v niektorých rezortoch zakázané a ak si ležadlo uterákom obsadíte, vyhodia vám ho, alebo vám dokonca hrozí pokuta.