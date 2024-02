Juraj Slafkovský naučil kanadského novinára nadávku „do p**e“, pochválil sa. Internet sa z toho nevie prestať smiať

Slovenského hokejistu Juraja Slafkovského, ktorý aktuálne hrá za tím Montreal Canadiens v americkej NHL, pozná azda aj ten, čo hokej alebo športové dianie bežne nesleduje. Jeden z najznámejších súčasných slovenských hráčov si servítku pred ústa nedáva, ale ťažkú hlavu si z toho nerobí. S humornou príhodou so Slafkovským sa ale nedávno na sociálnych sieťach pochválil jeden z kanadských hokejových expertov.

Meno Marc Dumont patrí aj medzi Slovákmi k tým známejším, najmä pokiaľ ide o dianie v NHL. Práve tento expert totiž aj na svojom profile na sociálnej sieti X komentuje dianie (nielen) v tíme Montreal Canadiens, ktorého súčasťou je aj hokejista Juraj Slafkovský. Pochopiteľne, aj preto Dumonta sledujú aj viacerí slovenskí používatelia X, ktorí nedávno zostali prekvapení, keď si v jednom príspevku mohli prečítať pomerne bizarnú vec.

Dumont sa totiž svojim followerom pochválil, že ho Slafkovský naučil hneď niekoľko slovenských výrazov a fráz, ktoré ale ihneď zabudol, teda, až na jednu. Tá sa mu totiž, ako sám napísal, do pamäti zapísala priam nezmazateľne.

„Slafkovský ma naučil niekoľko (slovenských) slov, no takmer okamžite som ich zabudol. Okrem „do p*če“. Tieto sa mi do pamäti zaryli,“ napísal Dumont na sieti X.

Slafkovsky taught me a few words, but I immediately forgot them.

Except 'do piče'. Those are locked in for life.

— Marc Dumont (@MarcPDumont) February 14, 2024