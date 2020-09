Joaquin Phoenix dostal ponuku, ktorá sa neodmieta: Za ďalšie dva filmy o Jokerovi dostane kráľovský honorár

Aj keď si na ďalšie pokračovanie úspešnej snímky Joker ešte dlho počkáme, na jeho scenári sa už poctivo pracuje. Vzniknúť by pritom nemal len jeden, ale rovno dva ďalšie filmy, v ktorých sa legendárny zlosyn a azda najznámejší Batmanov protivník objaví. Či sa ale do postavy Jokera opäť vráti aj Joaquin Phoenix, je zatiaľ otázne. Ponuku už však dostať mal.

Bol jedným z najúspešnejších filmov minulého roka a tak bolo len otázkou času, kedy tvorovia ohlásia výrobu sequelu. Joker vzal kinosály doslova útokom a rovnaký scenár sa odohral aj na udeľovaní tohtoročných Oscarov. Herec Joaquin Phoenix si odniesol prestížnu sošku za najlepšie stvárnenú mužskú hereckú úlohu (a nielen na Oscaroch) a jeho výkon doslova nadchol milióny ľudí po celom svete. Mnohí by ho preto ako Jokera radi videli opäť.

Rozprávkový honorár za Jokera

Štúdio Warner Bros. pokračovania Jokera chystá, či však aj s Phoenixom v hlavnej úlohe, zatiaľ známe nie je, no podľa informácií denníka The Mirror už ponuku dostal. V hre je pritom skutočne kráľovský plat a Phoenix si v prípade stvárnenia kultovej postavy môže prilepšiť o nemalú sumu peňazí.

Podľa všetkého bol Phoenixovi ponúknutý honorár v celkovej výške 50 miliónov dolárov, ak sa ako Joker objaví v pripravovaných dvoch filmoch. Hollywoodsky herec pritom ešte pred pár mesiacmi popieral, že by si úlohu rád zopakoval. Joker mu totiž vždy prišiel ako jednorázová záležitosť, ktorá by ďalej pokračovať nemala. Zdá sa však, že kráľovský honorár ho napokon presvedčí.

„Joaquin vždy tak nejak cítil, že Joker je samostatný film. Teraz ale zmenil názor. Chce si túto postavu zahrať opäť,“ prezradil zdroj britskému denníku The Mirror.

O tom, či si Jokera napokon zahrá, sa stále rokuje, nikto nevie, kam by sa príbeh v ďalších dvoch filmoch mal posunúť a v hre by mohla byť aj mladšia či staršia podoba tejto postavy. „Scenáre sú vo výrobe a Joaquin celú prácu pozorne sleduje,“ dodal zdroj.

Do štyroch rokov oba filmy v kinách

Neznámy zdroj mal britskému denníku tiež prezradiť, že dvoch ďalších filmov by sme sa mali dočkať v priebehu najbližších štyroch rokov a okrem Phoenixa by mali byť do projektu zapojení opäť aj režisér Todd Phillips a Bradley Cooper ako producent.

Ak by všetko vyšlo ako malo, Joker II by sa v kinách mohol objaviť v roku 2022 a Joker III niekedy v roku 2024. Zároveň by išlo o najvyšší honorár, aký by Phoenix za účinkovanie vo filme dostal za celú svoju kariéru.