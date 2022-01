Jeff Bezos chce vo svojom novom projekte nájsť liek na nesmrteľnosť a “poraziť smrť”. Investoval do neho miliardy

Spolu s tímom špičkových vedcov by rád vynašiel technológiu, vďaka ktorej by sa dalo dosiahnuť nesmrteľnosť.

Jeff Bezos, zakladateľ a majiteľ Amazonu a momentálne tretí najbohatší muž na svete (ktorého čistý zisk je vypočítaný na 156,5 miliárd eur), chce vo svojom najnovšom startupe “poraziť smrť”.

Auto Lab chce zvrátiť proces starnutia

Ako informuje portál Futurism, miliardár nazval svoj biotechnologický projekt Auto Lab a na splnenie jeho cieľov k sebe pozýva skupinu najšpičkovejších vedcov z celého sveta.

Medzi týmto vedcami sa objavila napríklad pozvánka pre doktora Shinya Yamanaku, držiteľa Nobelovej ceny za medicínu z roku 2012 (ktorú získal pre jeho prácu v oblasti výskumu kmeňových buniek). Ďalším zvučným menom je Jennifer Doudna, ktorá získala Nobelovú cenu v oblasti chémie v roku 2020 za spoluúčasť pri vývoji technológie úpravy génov CRISPR.

Podľa doterajších informácií už viacerí vrcholoví vedci ponuku prijali a podľa niektorých zdrojov si s jej pomocou dokážu zarobiť až milión ročne.

Do výskumu investujú viacerí titáni zo Silicon Valley (Hodvábnej cesty), ktorá sa považuje za svetové centrum vývoja a technologických inovácií. Ako spomína The Sun, práve Silicon Valley zastrešuje mnoho osôb, ktoré majú finančné prostriedky na investovanie do takto obrovského projektu.

Ako ďalej píše Futurism, Bezos do založenia projektu investoval viac ako 3 miliardy amerických dolárov (2,6 miliardy eur). Okrem neho sa do projektu zapája napríklad aj známy rusko-izraelský miliardár Jurij Milner.

Cieľom biochemického startupu je dosiahnuť technológiu, ktorá bude schopná biologického preprogramovania – vo svojej podstate sa snaží zvrátiť proces starnutia buniek. Bunky by možno vzápätí boli schopné aj spätne omladiť telo, rovnako ako liečiť choroby súvisiace so starnutím (napr. demenciu).

Možné výsledky tohto projektu zatiaľ nie je možné predpokladať.