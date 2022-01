Upravovanie génov dosiahne úroveň sci-fi filmov. O 40 rokov by deti mohli mať viac než dvoch biologických rodičov

Mať dvoch biologických rodičov možno ostane v 20. storočí.

Ako píše portál IFL Science, v blízkej budúcnosti by sa totiž pomocou technológie úpravy génov mohlo podariť plodiť deti, ktoré by mali viacerých rodičov.

Deti od viacerých rodičov i pôrod v 70-ke

Aspoň to tvrdí Amy Webbová, futuristka, zakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Future Today Institute.

V nedávnom rozhovore pre the Washington Post Webbová uviedla, že vedecký vývoj by mohol dramaticky ovplyvniť možnosti plodenia detí. Za pomoci technológie zvanej CRISPR, ktorá slúži na úpravu génov, by bolo možné mať dieťa, ktoré si so sebou ponesie viacero genetických kódov z násobného počtu osôb. Táto technológia by mala dokonca umožniť mať deti aj v neskorom veku.

“Myslím si, že je viac ako možné, že o 40 rokov budeme schopní vytvoriť dieťa, ktoré má genetickú informáciu z viacerých osôb. Tiež je šanca, že sa pár 70- a 80-ročných partnerov bude môcť rozhodnúť, či chcú mať deti,” vysvetľuje.

“Hovoríme tu totiž o technológii, ktorá by poskytla priestor na to byť viac selektívny a mať viacero možností. Budeme si môcť vedome nastaviť smer života, ktorým sa vyberieme. Možno to znamená, že len jedna osoba použije svoj vlastný genetický materiál na pôrod dieťaťa, a možno to otvorí priestor na výber vlastností od viac ako dvoch rodičov. To, ako to bude vyzerať, zatiaľ nevieme. Verím ale, že budeme mať obrovské množstvo možností. To všetko znamená mať slobodnú voľbu,“ dodáva Webbová.

Čo je to CRISPR-Cas9?

CRISPR-Cas9 je relatívne nová technológia, ktorú možno použiť na úpravu génov s väčšou presnosťou, než tomu bolo predtým. Má potenciál zmeniť svet, zároveň ale prináša aj niekoľko obrovských etických otázok.

Ak by totiž túto technológiu využila napríklad vláda so zlými úmyslami, čo jej bráni v tom vytvoriť národ „nadľudí“ s upravenými génmi inšpirovaný eugenikou? Späť v nehypotetickom svete už len vytvorenie prvých detí v Číne upravených génom CRISPR vyvolalo obrovské množstvo kontroverzie a etických obáv.

Webbová si uvedomuje, že táto technológia bude predmetom ďalších diskusií, ale tvrdí, že pozitíva budú v drvivej väčšine prevažovať nad negatívami – aspoň z krátkodobého hľadiska.

“Každá možná odbočka na ceste smeruje k eugenike,” hovorí, “a existuje strach z toho, že tu bude druhá Gattaca, a že si národy budú môcť “dizajnovať” populáciu. Takto, musíme brať do úvahy, že určité geopolitické veľmoci sa by toto mohli pokúsiť zneužiť na vedomé manipulovanie inteligencie a fyzických čŕt svojej populácie.”

“Ale pomyslenie na to, ako veľmi môžeme zjednodušiť tehotenstvo pre ľudí, ktorí ho tak chcú, je niečo, čo by sme mali privítať. V tejto chvíli plodenie detí výrazne záleží na náhodnom úspešnom pokuse, či dostatkom financií na uhradenie IVF cyklovania. V roku 2022 je prekvapivo stále veľmi náročné mať dieťa. A takto by to byť nemalo.”