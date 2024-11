Jedna z farmárok účinkovala aj v Česko Slovensko má talent. Veľmi rýchlo pohorela, reakcia Jara Slávika vás dostane

To, že je na Farme Lucy z Ruže pre nevestu, nie je žiadnym tajomstvom. Nie je však jediná súťažiaca, ktorá už zažila svoju chvíľku slávy na televíznych obrazovkách ešte pred účinkovaním na Farme.

Hoci už vypadlo množstvo farmárov, stále ich na Farme ostáva viac než dosť. Skupina dvanástich farmárov je navyše v súčasnosti rodovo vyvážená a nielenže je na Farme rovnaký počet žien a mužov, rovnako ostala polovica z minulých farmárov (Adam a Stanka) ako aj polovica z najnovších farmárov (Lucy a Norbert). Najviac sa však v súčasnosti upierajú oči na Kláru, ktorá nielenže prišla o svoju lásku, keďže Hruška vypadol, ale ľudia si konečne spomenuli, odkiaľ ju poznajú.

Ukázala tanečné schopnosti

Klára je na Farme od samotného začiatku. V prvých dňoch ľudia sledovali, ako sa budovala náklonnosť medzi ňou a Matúšom, ktorý jej neskôr zlomil srdce. Po tom, ako si všetko vykričali a Klára sa dala dokopy, našla opäť lásku v inom farmárovi – Hruškovi. Ten však, bohužiaľ, v poslednej epizóde vypadol, a tak teraz Klára po prvýkrát bojuje sama za seba.

Nie je to však prvýkrát, čo sa na obrazovkách objavila sama, odhodlaná vyhrať. Pred šiestimi rokmi sa totiž prihlásila do šou Česko Slovensko má talent, kde sa rozhodla predviesť svoje tanečné schopnosti. Neskončilo to však najlepšie, keďže stačilo pár sekúnd na to, aby Jaro Slávik stlačil červené tlačidlo.

Vtedy len 18-ročná študentka Klára bohužiaľ nepostúpila, no je zrejmé, že ju to neodradilo a rozhodla sa vrátiť na televízne obrazovky. Tento rok to navyše spravila s väčším sebavedomím a je vidieť, že na Farme je viac doma ako na javisku a nebojí sa povedať svoj názor. Jedno však ostalo rovnaké, a to jej zmysel pre humor a úsmev na tvári.