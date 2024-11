Zo zápletky v Dunaji, k vašim službám, ľudí až mrazí. Jedna z postáv bude musieť spraviť dôležité rozhodnutie

Osudy viacerých postáv v obľúbenom dobovom seriáli sa skomplikovali. Vždy, keď to totiž vyzerá, že pravda vypláva na povrch a dobro zvíťazí nad zlom, sa niečo pokazí. Inak tomu nie je ani teraz a diváci opäť sledujú, ako tie najhoršie osudy postihujú práve tie najmilšie postavy, ktoré si to najmenej zaslúžia.

Len nedávno sme vás informovali o tom, že sa v Dunaji, k vašim službám naplnilo hneď niekoľko najhorších scenárov. Wolfieho existencia už totiž nie je tajomstvom, Holubec odhalil, prečo Lena nemohla otehotnieť a teraz navyše o život bojujú Zuzka aj Alenka, hoci obe iným spôsobom.

Aké je riešenie

Keďže situácia sa naďalej komplikuje, diváci začali premýšľať, ako by ju bolo možné vyriešiť. Napomôcť im pritom môže popis k šiestej epizóde ôsmej série, ktorá bude odvysielaná v utorok. Stojí v nej: „Ako zareaguje Horst, keď odhalí čiesi veľké tajomstvo? A ako skončí Urbanovo stretnutie s Magdou? Čo zaujímavé zistí Dávid a ako to zmení život v penzióne? A akú diabolskú ponuku a dilemu si pre Kláru prichystá Holubec?“

Diváci si pritom myslia, že presne vedia, čo za dilemu to bude. V jednom z komentárov sa píše: „Ja si myslím, že Klára vymení s Holubcom svoj podiel v Dunaji za informácie o vrahovi Kocaba, aby zachránila Alenku a dokázala jej nevinu.“ S touto teóriou pritom súhlasí viacero divákov.

Zároveň si však myslia, že prvýkrát to nebude Holubec, kto niekoho bude vydierať, ale naopak, stane sa vydieraným. V inom komentári zas stojí: „Lenže ešte má tromf, že videla Júliu s Holubcom, to by Kučerovcov (hlavne Irenu) určite zaujímalo.“ Aj túto teóriu pritom potvrdzuje popis k epizóde, a to siedmej, takže sa zdá, že Klára skutočne vyjde z tejto situácie ako víťaz.

Popis siedmej epizódy znie: „Eva sa dozvie nepríjemnú správu a do Dunaja zavíta nepríjemná kontrola… Kučerovci konfrontujú Júliu, Thomas sa ukáže v novom svetle a Eva s Klárou sú pripravené urobiť všetko pre víťazstvo spravodlivosti a pravdy. Zdá sa, že im svitá nádej – no o všetkom rozhodne až napínavý súdny proces…“