Jedna skupina dôchodcov by si mohla čoskoro prilepšiť. Podľa ministra by sa tak odstránila nespravodlivosť, o čo ide?

Pri výpočte dôchodku sa berie do úvahy počet rokov, ktoré bola daná osoba dôchodkovo poistená a vypočítava sa osobný mzdový bod. Záleží tiež na aktuálnej dôchodkovej hodnote, hoci tú jedinci nemôžu ovplyvniť vlastnou prácou ani zárobkami. Niektorým dôchodcom sa pritom do obdobia, ktoré sa berie do úvahy pri výpočte dôchodku, zarátava aj štúdium. To síce platí len pre najstaršie ročníky, no stále je tu ešte jedna nespravodlivosť, ktorá sa týka väčšej skupiny dôchodcov.

Chcú odstrániť nespravodlivosť

Ako informuje portál Užitočná Pravda, pre ktorý sa vyjadril aj samotný minister Erik Tomáš, ministerstvo práce plánuje veľké zmeny v dôchodkoch, aby sa odstránila nespravodlivosť. Napríklad, aktuálne nastavenie rodičovského dôchodku, ktoré je pomocou pre mnohých seniorov, podľa ministra predstavuje diskrimináciu voči bezdetným seniorom alebo tým, ktorých deti majú zdravotné znevýhodnenie, a preto nemôžu ekonomicky prispievať do systému.

To však nie je všetko. V rámci tejto reformy by sa mali zmeniť dôchodky tak, aby boli férové voči obom pohlaviam. „Najmä seniorky sú diskriminované, lebo vychovali deti a strávili roky na materskej alebo rodičovskej, takže na tieto roky sa budeme pozerať, akoby pracovali. Aj v ústave sa píše, že výchova dieťaťa nesmie mať vplyv na výšku dôchodkov. Dôchodky sa im teda prepočítajú. Niektorým sa zvýšia viac, iným menej, ale ak sa nájde niekto, komu by sa dôchodok znižoval, nestane sa nič,“ povedal minister Tomáš pre portál Pravda.

Nejde pritom len o ženy, ale tiež o mužov, ktorí strávili časť života na materskej alebo rodičovskej dovolenke. S týmto obdobím by sa malo po pripravovanej zmene počítať pri určovaní výšky dôchodku, akoby daná osoba v tomto období pracovala a plynulo jej dôchodkové poistenie.

Ako informuje portál peniaze.sk, dnes sa síce roky na materskej a rodičovskej dovolenke započítavajú ako roky dôchodkového poistenia, ale len z minimálneho vymeriavacieho základu, čo výrazne ovplyvňuje výšku dôchodku. Napríklad, žena, ktorá vychovala dve deti, môže mať dôchodok približne vo výške 816 eur, zatiaľ čo mama jedného dieťaťa dostáva 868 eur, keďže mala len jedno obdobie znížených príjmov, vďaka čomu sa medzi nimi vytvára takýto rozdiel.