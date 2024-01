Jedlo predáva so stratou, ľudia naň čakajú 43 rokov: Takýto je strategický plán majiteľa mäsiarne

Niekto sa rozčuľuje už nad tým, že musí v reštaurácii alebo pri donáške čakať na jedlo niekoľko minút navyše. Pochopiteľne, hladný človek je nespokojný. Existuje však miesto, kde sa na jedlo nečaká minúty, ba dokonca ani hodiny, ale celé roky.

Na jedlo sa čaká 43 rokov

Ak by ste sa rozhodli, že si objednáte balenie mrazených krokiet z hovädzieho mäsa Kobe z rodinného mäsiarstva Asahiya v meste Takasago v prefektúre Hyogo na západe Japonska, potrvá ďalších 43 rokov, kým svoju objednávku dostanete, píše CNN. Nie, nie je to chyba, čítate správne. Rodinný podnik, o ktorom je reč, bol založený ešte v roku 1926.

Veľkou senzáciou sa však vyprážané taštičky plnené mäsom a zemiakmi, ktorým sa hovorí Extreme Croquettes (Extrémne krokety) stali okolo roku 2000. V roku 1999 začal podnik svoje produkty predávať cez internet. Už v roku 2022 bola čakacia doba neuveriteľných 30 rokov. V Asahiya si môžete objednať 4 druhy krokiet s mäsom Kobe.

Nezvyčajný a odvážny krok

Súčasný majiteľ podniku, Shigeru Nitta, ho od svojho otca zdedil, keď mal len 30 rokov. Veľmi rýchlo si ale uvedomil, že ľudia nie sú príliš ochotní platiť za mäso veľké peniaze. Urobil preto nezvyčajný a odvážny krok. „Extrémne krokety sme predávali za cenu 270 jenov (1,60 eura) za kus. Samotné hovädzie mäso v nich pritom stálo približne 400 jenov (2,50 eura) za kus,“ vyjadril sa pre CNN Nitta.

Jeho stratégiou je prilákať čo najviac zákazníkov, umožniť im ochutnať dobré jedlo a dosiahnuť, aby si kúpili viac. Aby rodina zabránila priveľkým stratám, spočiatku každý týždeň vyrábala len 200 krokiet vo vlastnej kuchyni vedľa obchodu. Mäso vždy kupujú len od lokálnych chovateľov, s ktorými rodina udržiava kontakty desaťročia. Krokety sa denne vyrábajú čerstvé, bez akýchkoľvek umelých prísad.

Majiteľ vie, čo robí

V roku 2016, keď bola čakacia doba už 14 rokov, sa rozhodli prestať prijímať ďalšie objednávky. No rodine neustále vyzváňal telefón a ľudia sa ich jednoducho dožadovali za každú cenu. V roku 2017 začali objednávky prijímať opäť, no museli zdvihnúť cenu. Stále vás však pokrm vyjde na menej ako 3,50 eura za kus. Okrem toho, teraz už vyrábajú 200 krokiet denne, nie týždenne ako predtým. Napriek tomu ale Nitta vyrába krokety so stratou.

Ľudia mu hovoria, že by mal prijať posily a vyrábať viac a rýchlejšie. Nitta si je ale vedomý toho, že predáva so stratou, o posily preto nemá záujem. Je mu ľúto, že ľudia musia čakať, no nechce vyrábať vo veľkom. Myslí si, že potom by jeho podnik skrachoval. Navyše, väčšina ľudí, ktorí krokety ochutnajú, si napokon v podniku nakúpi mäso. Považuje to teda za výhru a dobrú stratégiu.

Môže sa to zdať ako šialenstvo, no v januári tohto roka bolo na čakacej listine zapísaných 63 000 ľudí. Nitta dokonca spomína zákazníka, ktorý trpel rakovinou a musel podstúpiť operáciu. Práve krokety ho motivovali k tomu, aby ju zvládol.