Jediný človek na svete vie, kde je pochovaný Freddie Mercury. Toto je dôvod, prečo to chcel spevák udržať v tajnosti

Freddie Mercury patrí ešte aj v súčasnosti medzi tie najväčšie hviezdy a legendy. Keď v roku 1991 zomrel po krutom boji s AIDS, svet hudby to tvrdo zasiahlo. Do dnešného dňa nikto netuší, kde je spevák pochovaný, okrem jeho bývalej priateľky. Prečo sa Freddie rozhodol, že to musí ostať tajomstvom?

Jedine Mary vie, kde ho pochovali

Jedine Mary Austin, bývalá priateľka Freddieho Mercuryho vie, kde je dnes spevák pochovaný. Ako píše portál The Vintage News, Mary a Freddie si boli veľmi blízki aj po tom, čo spevák priznal, že je homosexuál. Dôveroval jej preto, že splní jedno z jeho posledných želaní.

„Ak budem chcieť pyramídu v Kensingtone a budem si ju môcť dovoliť, tak ju budem mať,“ povedal krátko pred svojou smrťou Freddie. V skutočnosti však chcel presný opak. Jedného dňa Mary oznámil, že presne vie, kde by mali po jeho smrti uložiť jeho pozostatky. Trval však na tom, že nikto nesmie vedieť, kde to je.

„Nikto to nesmie vedieť, pretože nechcem, aby ma niekto vykopal. Chcem len odpočívať v pokoji,“ povedal Freddie.

Keď napokon spevák 21. novembra 1991 svoj boj s ochorením prehral, Mary urobila presne to, čo od nej žiadal. Freddie chcel malý pohreb v krematóriu, ktorého súčasťou by boli zoroastriánske rituály. Chcel si tak uctiť svojich predkov. Zúčastnilo sa ho menej ako 40 ľudí, vrátane členov kapely Queen, Mary, Eltona Johna a Freddieho partnera Jima Huttona.

Bolesť bola priveľká

Po obrade vzala Mary popol a uložila ho do Freddieho spálne. Dva roky nebola schopná do tej miestnosti vkročiť, pretože to vyvolávalo priveľkú bolesť. Po dvoch rokoch však napokon urnu s popolom vzala a uložila ju na tajné miesto, presne tak, ako si to spevák želal.

Podľa Mary sa Freddie obával toho, že ak by ľudia o mieste jeho posledného odpočinku vedeli, niečo by sa stalo. Nechcel, aby sa jeho pozostatky niekto pokúsil vykopať, ako sa to pri niektorých celebritách stávalo. Vedel, že neraz sú fanúšikovia svojimi idolmi doslova posadnutí. Mary dokonca ani Freddieho rodičom neprezradila, kde je ich syn pochovaný.

Samozrejme, vzniklo niekoľko teórií. Jedna z nich napríklad tvrdí, že jeho popol je zrejme uložený pod čerešňou v Kensingtone, pod ktorou rád sedával v čase, keď bol chorý. Iní zase veria, že boli jeho pozostatky prevezené do Zanzibaru, kde sa narodil. Iní tvrdia, že Mary určite popol niekde rozsypala. Tá sa ale rozhodla, že svet sa toto tajomstvo nikdy nedozvie.