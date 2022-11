Všetky jeho veci boli spálené. Po smrti Freddieho Mercuryho si rodina ponechala len túto vec

Freddie Mercury zomrel mladý, mal len 45 rokov, keď ho o život pripravilo zákerné ochorenie. Jeho smrť zasiahla celý svet, najviac ale jeho rodinu a blízkych. Tí na pohrebe spálili všetky Freddieho veci, ponechali si len jednu.

Rodina Freddieho Mercuryho vyznávala zoroastriánstvo

Freddie Mercury (vlastným menom Farrokh Bulsara) sa narodil v roku 1946 v Zanzibare. Jeho rodičia Bomi a Jer Bulsarovci boli podľa portálu The Vintage News zoroastriáni a z Iránu emigrovali, keď ich zoroastriánstvo nahradil islam. Freddie sa už narodil v Zanzibare a rodina tu niekoľko rokov bývala.

Keď bol Freddie väčší, rodina ho poslala do internátnej školy v Bombaji. Práve tu objavil svoj hudobný talent, začal hrať na klavíri a zamiloval si spev. Experimentoval s rôznymi hudobnými štýlmi, vrátane rock and rollu. Okolo roku 1960 sa napokon Bulsarovci presťahovali do Veľkej Británie. Tu prijal Freddie meno, pod ktorým ho poznal celý svet a začal sa vážne venovať hudbe.

Nezhorela jedine zbierka známok

Rodina aj naďalej vyznávala zoroastriánstvo, Freddie však príslušnosť k tejto viere nedával príliš najavo. Niektorých zvykov sa ale držal až do svojej smrti v roku 1991. Pohreb viedol zoroastriánsky kňaz a ako kázala tradícia, všetky Freddieho veci boli spálené. Jeho rodina si ponechala len jedinú, a to zbierku známok. Daroval mu ju jeho otec, keď bol Freddie ešte dieťaťom.

Po spevákovej smrti sa dostala do rúk poštovému múzeu v Londýne. Kurátorka Joanna Espin si myslí, že album so známkami nebol spálený preto, lebo pôvodne patril Freddieho otcovi. Aj keď oficiálnym domovom albumu je spomínané múzeum, známky v ňom neuvidíte vystavené príliš často. Album totiž putuje po svete a je vystavený na výstavách usporiadaných na spevákovu počesť.