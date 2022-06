Našli sme malý klenot, je to úžasné: Queen vydá dosiaľ neznámu pieseň, v ktorej spieva Freddie Mercury

Britská rocková skupina Queen ohlásila na september vydanie novej štúdiovej skladby obsahujúcej pôvodný spev svojho zosnulého frontmana Freddieho Mercuryho.

Gitarista tejto formácie Brian May a jej bubeník Roger Taylor v rozhovore pre stanicu BBC Two uviedli, že v septembri 2022 vydajú pieseň s názvom Face It Alone s Mercuryho vokálnym partom.

„Našli sme malý klenot od Freddieho, na ktorý sme tak trochu zabudli – a je to úžasné. Je to objav,“ uviedol 72-ročný Taylor.

Predmetná skladba pochádza z nahrávania 13. štúdiového albumu skupiny Queen The Miracle, ktorý vyšiel v máji 1989.

Mercury zomrel o dva roky neskôr vo veku 45 rokov na komplikácie súvisiace s ochorením AIDS. Skupina Queen tým de facto zanikla, hoci neskôr obnovila súvisiace projekty.

Skladba sa „tak trochu skrývala pred očami“

May (74) prezradil, že skladba sa „tak trochu skrývala pred očami“, ale nemohli ju zachrániť v pôvodnom stave. Tím technikov ju však mierne upravil a dokázal opäť „oživiť“.

V akom formáte bude „nová“ skladba sprístupnená verejnosti, zvyšní pôvodní členovia formácie neoznámili.

Klasickú zostavu skupiny Queen dotvára hráč na basovú gitaru John Deacon, ktorý zo šoubiznisu nadobro odišiel po vydaní nahrávky No-One but You (1997) na počesť Mercuryho úmrtia.

Skupina Queen odvtedy existuje v rámci projektov Queen+Paul Rodgers a najnovšie Queen+Adam Lambert.

Naposledy sa táto zostava predstavila počas uplynulého víkendu v rámci oficiálnych osláv 70. výročia nástupu britskej kráľovnej Alžbety II. na trón.