Jeden z najobľúbenejších filmov o čarodejniciach dostane po 26 rokoch pokračovanie. Vrátiť sa majú aj hlavné účinkujúce

Na filmových weboch síce nemá práve najlepšie hodnotenia, medzi divákmi ale aj po rokoch patrí k obľúbeným romantickým klasikám. A teraz – po 26 rokoch od premiéry – sa dočká pokračovania.

Štúdio Warner Bros. včera zobralo sociálne siete útokom. Oficiálne oznámilo, že začalo pracovať na priamom pokračovaní (dnes už) klasického romantického filmu Magická posadnutosť (Practical Magic) z roku 1998. V hlavných úlohách v ňom zahviezdili najmä herečky Sandra Bullock a Nicole Kidman, ktoré by sa mali vrátiť aj v pripravovanom pokračovaní, píše Variety.

Knižná predloha má 3 pokračovania

Príbeh Magickej posadnutosti rozpráva o ženách z rodu Owensovcov, predovšetkým sestrách Gilli (Kidman) a Sally (Bullock), ktoré sú prekliate a nemôžu sa zamilovať, pretože muž, ktorý podľahne ich kúzlu, predčasne umrie. Keď sa ale Sally rozhodne zachrániť svoju sestru Gilli pred jej násilníckym priateľom (vo filme ho stvárňuje Goran Visnjić), omylom ho zabije. Bosoráckymi schopnosťami sa ho snažia oživiť, čo ale neskončí podľa ich predstáv, a tak ho zabijú znovu. On sa však zo záhrobia dokáže dostať späť.

Pôvodný film vychádza z rovnomenného románu autorky Alice Hoffman, ktorý nedávno vyšiel aj v slovenskom preklade. Čo je ale pre mnohých fanúšikov filmu menej známym faktom, je to, že Hoffman napísala až tri ďalšie pokračovania. The Rules of Magic z roku 2017 a Magic Lessons z roku 2020 sa odohrávali pred udalosťami pôvodného románu a filmu. Posledný román s názvom The Book of Magic priamo nadväzuje na prvý príbeh. Z toho napokon môžu, a pravdepodobne aj budú vychádzať aj filmári pri nakrúcaní Magickej posadnutosti 2.

O scenár k pokračovaniu sa postará autor scenára k jednotke, Akiva Goldsman. Producentami filmu budú Denise Di Novi a aj Bullcok s Kidman, ktoré by sa mali vo filme aj objaviť. Kedy sa hotového diela dočkáme v kinách, zatiaľ ohlásené nebolo.

