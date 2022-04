Jedáleň tak v roku 1979 otrávila 78 detí: Toto je dôvod, prečo by ste nikdy nemali jesť zelené zemiaky

Za otravou detí stála potravina, ktorú máme doma všetci – zemiaky. Je to univerzálne jedlo, ktoré môžeme pripraviť na stovky rôznych spôsobov. Avšak mali by ste si dať pozor, za žiadnych okolností nekonzumujte zemiaky, ak sú sfarbené do zelena.

Deti mali horúčku, trpeli konvulzívnymi zášklbmi a zvracali

Písal sa rok 1979, žiaci sa práve po prázdninách vrátili do školy, no krátko na to množstvo z nich ochorelo. Ako píše portál IFL Science, deti zvracali, mali hnačku a horúčku, niektorí z nich dokonca upadli do kómy a trpeli konvulzívnymi zášklbmi. Niektoré deti mali v stolici krv. Zlyhával im obehový systém, a to napriek tomu, že dehydratácia bola len mierna, informuje štúdia publikovaná v časopise British Medical Journal.

U niektorých detí symptómy pretrvávali po dobu 6 dní. Príčinu príznakov sa podarilo identifikovať pomerne rýchlo. Len 14 hodín predtým, ako deťom prišlo zle, jedli všetci varené zemiaky. Najmä v západnej kultúre sú zemiaky bežnou súčasťou kuchyne, napriek tomu však len málokto vie, že rastlina, na ktorej rastú, je jedovatá.

Stonka, ale aj listy obsahujú alkaloid solanín, ktorý je vysoko toxický. Lekári z času na čas zachytia prípady, kedy sa ľudia kvôli nevedomosti otrávia. Zaznamenaný bol napríklad aj prípad muža, ktorý podobné príznaky prežíval potom, čo sa rozhodol, že zemiakové výhonky a listy pridá do šalátu.

Otrava solanínom sa vyskytuje len zriedkavo

Nebezpečná je však najmä konzumácia zemiakov, ktoré zmenili farbu na zelenú. Pokiaľ ide o otravu detí v škole, zemiaky boli nebezpečné preto, lebo kuchárky použili vrece zemiakov, ktoré im ostalo ešte spred prázdnin. Našťastie, všetky deti boli včas prevezené do nemocnice a po liečbe sa zotavili, aj keď u niekoľkých sa počas pobytu v nemocnici objavili dokonca aj halucinácie.

Zemiaky zozelenejú vtedy, ak sú vystavené svetlu alebo sú skladované v nevhodných podmienkach. V takom prípade sa v nich naštartuje proces tvorby spomínaného nebezpečného alkaloidu. Našťastie, väčšinu ľudí odradí už samotný vzhľad zelených zemiakov, aj keď o tom, že obsahujú alkaloid, nevedia. Okrem toho, zelené zemiaky odporne chutia, sú horké.

Otrava solanínom sa podľa odborníkov vyskytuje skutočne zriedkavo. Ľudia sa zelenými zemiakmi otrávia zvyčajne len v časoch, keď je nedostatok potravy a hlad ich prinúti zjesť akékoľvek jedlo, čo im príde pod ruky. Ak však budete nabudúce pripravovať jedlo zo zemiakov, radšej predsa len skontrolujte, či nie sú zelené.