Je vyšší ako egyptské pyramídy, má 140 metrov. V obľúbenej dovolenkovej distinácii otvorili najvyšší kolotoč sveta

Dubaj sa môže pýšiť ďalšou extravagantnou atrakciou pre milovníkov zábavy. Po najvyššej budove, najväčšej fontáne, najhlbšom bazéne či vnútornej lyžiarskej hale, nájdete po novom v ultramodernom centre Emirátov aj najvyšší kolotoč sveta, ktorý si za necelý rok prevádzky obľúbil každý nadšenec adrenalínu.

Technologicky vyspelý a absolútne prepychový Dubaj má vo svojej zbierke ďalšie svetové „NAJ“. Po tom, čo otvorili najväčšiu fontánu, najvyššiu budovu či vnútornú lyžiarsku halu, sa rozhodli aj pre konštrukciu najvyššieho kolotoča na planéte, informuje CNN.

Stovky ton ocele a takmer dva roky výstavby

Do zábavného parku s názvom Bollywood tak v roku 2021 pribudol dubajský SkyFlyer, atrakcia, na ktorú si trúfne len ten najodvážnejší. Od jazdy na tejto extrémnej verzii retiazkového kolotoča vás však odradí akýkoľvek strach z výšok, keďže prevádzková výška je až 140 metrov. Táto štatistika robí zo SkyFlyera najvyšší kolotoč sveta, ktorý siaha vyššie než pyramídy v egyptskej Gize.

Predsa len, ide o Dubaj, kde nemôže byť nič len tak obyčajné bez kúska svetovej exkluzivity. Architekti a konštrukční inžinieri tak navrhli 140-metrovú „vežu“, ktorá dokáže dvihnúť 24 osôb do výšky a počas jazdy im poskytnúť úplne iný pohľad na Dubaj, než aký je človeku dostupný zo zeme.

Konštrukcia s poskladaním, montážou a uvedením do prevádzky trvala 720 dní a dokopy sa na kolotoč použilo až 421 ton ocele, dodáva portál Dromedar.

Cena vás pravdepodobne prekvapí

SkyFlyer je súčasťou veľkého zábavného parku Bollywood Parks Dubai, kde nájdete aj desiatky ďalších špeciálnych atrakcií pre tých najväčších milovníkov adrenalínu. Podľa portálu Viator stojí denný vstup do tohto raja zábavy 85 eur na osobu, čo síce nie je najnižšia suma, no v porovnaní s tým, koľko rôznych atrakcií si počas dňa môžete vyskúšať, je to v pomere cena/kvalita prijateľná čiastka.

Oficiálny portál parku láka návštevníkov na túto atrakciu s tým, že nejde len o obyčajné krúženie vo výške. Stroj vás totiž počas jazdy otočí do protismeru, môžete zažiť voľný pád z výšky 140 metrov a mnoho ďalších trikov, ktoré si výrobcovia pripravili.