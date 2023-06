Je to tu: Netflix ukázal, ako bude vyzerať pokračovanie hitu Squid Game. Pozrite si nových hráčov

Aj keď si na nové epizódy juhokórejského hitu Squid Game budeme musieť ešte čo-to počkať, streamovacia služba Netflix už začala s propagáciou fanúšikmi očakávanej druhej série. Len nedávno sme sa totiž dočkali aspoň prvých záberov nových hrdinov. Tí doplnia už známy herecký ansámbel seriálu, ktorý doslova pobláznil svet.

Už po jej ohlásení sa začala predpovedať „hitová“ budúcnosť druhej série. Tej sa ale nedočkáme skôr ako budúci rok, čo ozrejmili aj tvorcovia seriálu Squid Game. Na vzniku nových epizód sa už ale usilovne pracuje a dokonca boli obsadené aj všetky nové postavy, ktoré v nich uvidíme.

A práve pri tejto príležitosti sa rozhodol Netflix zverejniť dynamickú a vôbec prvú upútavku, ktorá nových hrdinov i nepriateľov fanúšikom Squid Game predstavuje. A aj takáto jednoduchá vec dokáže presvedčiť, že pôjde ešte o veľkolepejšiu sériu, než bola tá prvá. Veď posúďte sami vo videu nižšie.

S nakrúcaním by sa naplno malo začať už toto leto, pričom na pľaci by mali herci i štáb stráviť minimálne 10 mesiacov, píše web Games Radar. Pripraviť sa ale treba aj na možnosť, že to potrvá ešte dlhšie. Pri prvej sérii sa totiž tvorcovia museli popasovať s omeškaním aj kvôli celosvetovej covidovej pandémii. No a keďže druhá séria má byť ešte veľkolepejšia vo všetkých aspektoch, stať sa môže čokoľvek.