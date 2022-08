Dramatickejšie nové hry a príbeh zameraný na jednu postavu: Takto bude vyzerať 2. séria Squid Game

Seriál Squid Game spôsobil obrovský ošiaľ a mnohí fanúšikovia netrpezlivo čakajú na 2. sériu. Niektorí sa obávajú aj toho, že sa jej nepodarí udržať si svoju vysoko nastavenú latku. Doteraz sme o nej veľa informácií nemali, to sa ale zmenilo po tom, ako sa tvorca Dong-hyeok Hwang rozhovoril pre The Hollywood Reporter.

Dong-hyeok Hwang prezradil, že má termín do konca tohto alebo začiatku budúceho roka na dokončenie písania druhej série. To znamená, že už mu nezostáva veľa času a očakávania divákov sú veľké.

„Klamal by som, ak by som povedal, že necítim tlak, pretože toľko ľudí čaká na 2. sériu a zároveň tá prvá bola tak úspešná, že sa nemôžem necítiť pod tlakom,“ ozrejmil svoje pocity v rozhovore.

Squid Game sa zameria na hlavného hrdinu, ktorý prešiel zmenou

Vysvetlil aj, ako postupuje pri vzniku pokračovania. Vie o tom, že ľudia majú rôzne teórie o tom, čo by sa v pokračovaní seriálu mohlo odohrávať. On sa ale snaží sústrediť na hlavného hrdinu, a na to, ako skončil sa snaží čo najlepšie nadviazať.

„Seong Gi-hun sa na konci stal úplne novým človekom, takže 2. séria Squid Game bude o tom, čo sa bude diať s touto zmenenou postavou,“ hovorí a dodáva, že bližšie podrobnosti zatiaľ nemôže prezradiť.

Tešiť sa môžete na nové a dramatickejšie hry

Pred niekoľkými dňami sa rozhovoril aj herec O Yeong-su, ktorý stvárnil ďalšiu dôležitú postavu, ktorá napokon zamiešala karty. Pre DiscussingFilm uviedol, že tvorca Squid Game plánuje pre 2. sériu niekoľko ešte dramatickejších hier, než sme videli doteraz. A pravdepodobne by mali tiež vychádzať z detských hier.

Herec dodal, že jeho postava Oh Il-nama a odhalenie, ktoré priniesol v závere, pomôžu vyformovať vnútorný svet hlavného hrdinu, ktorý podľa neho v pokračovaní uvidíme.

Prvá séria Squid Game vznikala celých 12 rokov, s čím súvisia aj obavy fanúšikov z toho, že „narýchlo“ napísaná 2. séria by mohla byť slabšia. Na obrazovkách streamovacej služby Netflix by sa podľa dostupných informácií mala objaviť už v roku 2024.