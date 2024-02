Najočakávanejšie seriálové pokračovanie roka? Netflix zverejnil prvú ukážku z druhej série Squid Game, takto vyzerá

Ako informuje portál Bloody Disgusting, Netflix vydal oficiálnu ukážku toho, čo streamovaciu platformu čaká v roku 2024. Kým na Stranger Things či Wednesday 2 si ešte diváci budú musieť počkať, tento rok sa určite dočkáme pokračovania úspešného kórejského hitu Squid Game.

Netflix skrátka vie, ako u fanúšikov budovať napätie a hype. Ak ste teda čakali niekoľkominútový trailer, musíme vás sklamať. Prvý klip zo seriálovej novinky má iba pár sekúnd a jediné, čo na ňom uvidíme, je telefonujúca hlavná postava prvej série. Tvorcovia údajne opäť stavili na osvedčenú kvalitu, ale aj talent.

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY

— Netflix (@netflix) February 1, 2024