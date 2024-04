Je saharský prach naozaj magnetický? Vyskúšali sme to v redakcii a zisťovali sme aj jeho zloženie

Okrem sviatkov Veľkej noci, ktoré Slovensko uplynulé dni oslavovalo, zavítal k nám (ale aj do ďalších krajín) prach zo Sahary. A kým meteorológovia tento fenomén dobre poznajú, iná, povedzme „laická“ časť verejnosti, má „vlastné“ vysvetlenia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na mnohých miestach Slovenska bolo možné počas sviatkov pozorovať zníženie dohľadnosti v dôsledku vysokej koncentrácie pevných častíc. Vplyvom saharského prachu sa zároveň obloha sfarbovala dobiela a horizont sa javil ako v opare.

Najviac saharského prachu sa vyskytovalo počas Veľkonočnej nedele, pričom vtedy portál iMeteo písal, že koncentrácia saharského prachu v atmosfére sa pohybovala nad 100 mikrogramov na meter kubický.

Podľa niektorých ľudí je to inak

V komentároch pod prakticky každým článkom o saharskom prachu sa na sociálnych sieťach dozvedáme, že to nie je prach zo Sahary, ale je to tzv. chemtrails, čo je obľúbená konšpirácia o tom, že z lietadiel sa na občanov od vlády sypú bližšie neurčené látky s rôzne špecifikovanými cieľmi, a to od ovládania poslušnosti obyvateľov až po šírenie chorôb.

Táto konšpirácia je založená na kondenzačných stopách, ktoré ostávajú na oblohe po prelete lietadiel v určitých výškach. Ide ale o bežný fyzikálny jav, avšak niektorí ľudia si to vysvetľujú po svojom. Teraz sa tento blud spojil so saharským pieskom.

Magnetizujúci prach?

Keďže saharského prachu bolo v posledných dňoch neúrekom, ako dôkazy toho, že ide o „ťažké kovy“ sa objavili rôzne videá, kde je prach vystavovaný magnetu, na ktorý reaguje. Na sociálnych sieťach sú potom zdieľané mnohé videá, ktoré toto dokazujú.

My sme sa v redakcii rozhodli, že magnetizmus saharského prachu otestujeme tiež. Nájsť ho nie je žiadny problém, avšak pre dážď, ktorý zasiahol veľkú časť Slovenska, ho nebolo možné odobrať z bežne zaparkovaného auta. Našli sme ho ale pod strieškou a experiment mohol začať.

Tenkú vrstvu sme zoškrabali pomocou karty a priložili magnet. Pripúšťame, že okrem saharského prachu sa v našej vzorke mohli nachádzať aj iné nečistoty.

Ako je vidno na videu, na prikladaný magnet prach vôbec nereagoval. Skúšali sme to pritom viackrát, napokon aj s prachom odobraným z okenného parapetu. Ten bol pred sviatkami umytý, a tak sa na ňom nachádzal najmä saharský prach.

Aj keď náš pokus nevyšiel, Jana Matejičková zo SHMÚ pre interez uviedla: „V saharskom prachu sú obsiahnuté aj oxidy železa a tie majú magnetické vlastnosti.“ Zároveň dodala, že saharský prach sa skladá najmä z rôznych minerálov, okrem kremičitanov sú to uhličitany, fosfáty, či už spomínané oxidy železa.

K nášmu jednoduchého pokusu komunikačná manažérka referátu koordinácie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, Andrea Žitňanová, uviedla, že magnetické vlastnosti sú dosť závislé od koncentrácií rôznych prvkov v prachu a zrejme nie všade ich je toľko, aby to malo výrazný efekt.

Je saharský prach nebezpečný?

Mnohí ľudia sa logicky obávajú, že saharský prach je nebezpečný. Samozrejme, keďže ide o prach, vzduch znečisťuje, avšak nie je to až také zlé, ako to môže na prvý pohľad vyzerať.