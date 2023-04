Je medzi nimi aj obľúbené miesto Slovákov: Zverejnili dovolenkové destinácie, kde vám môžu hroziť tráviace problémy

Poznáte to, mesiace sa pripravujete na perfektnú dovolenku v raji, kde by ste chceli len odpočívať. Všetko však môže rýchlo prekaziť zdravotná komplikácia, ktorú môže spôsobiť viacerotamojších faktorov. V ktorých obľúbených miestach vám to však hrozí najviac?

V mnohých prípadoch si ľudia na exotickú dovolenku šetria peniaze, poctivo ju plánujú a najmä sa tešia na to, že si oddýchnu a aj spoznajú nový kus Zeme. Vo viacerých destináciách vrátane tých Európskych sa však vysnená dovolenka môže razom premeniť na horor, píše Timeout.

Aj keď v exotike hrozí aj rôzne riziko kvôli hmyzu či faune, v tomto zozname sa zamerali najmä na tráviace a žalúdočné problémy. Na základe viac ako 2,4 miliónov recenzií na Trip Advisore, ktoré obsahovali kľúčové pojmy ako „salmonela“, „gastroenteritída“, „e-coli“ či „otrava jedlom“.

Vedie Dominikánska republika a Egypt

Neskôr ich zoradili podľa toho, ktorej destinácie sa týkalo najviac týchto negatívnych označení. Aj keď ide o populárnu destináciu aj mnohých Slovákov, najhoršie na tom skončila Punta Cana v Dominikánskej republike. Podľa indexu percentuálnej šance na nakazenie nejakou virózou je tam pravdepodobnosť až na úrovni 90,4/100.

Striebornú priečku v nepopulárnom zozname obsadil Šarm aš-Šajch, teda obľúbené egyptské letovisko. V indexe získal 83,5 boda. Prvú trojicu uzatvára kapverdský ostrov Sal, ten dostal skóre 70,6. Paradoxne, v TOP 10 sa umiestnili strediská z piatich štátov.

Až 4 priečky v „najlepšej desiatke“ patria Mexiku, konkrétne ide o mestá Cabo San Lucas, Playa del Carmen, Tulum a Kankun. „Najlepšiu“ desiatku ešte dopĺňa indonézske Bali, egyptská Hurghada a kapverdská Boa Vista.

Takto to vyzerá v Európe

Timeout vytiahol zo zoznamu aj najnebezpečnejšie destinácie na riziko tráviacich problémov v Európe. Vedie španielsky Benidorm, na druhom mieste je Londýn a TOP 3 uzatvára bulharská Sunny beach (Slnečná pláž). Ďalej je v rebríčku aj Paríž, Tenerife, Menorca, Malorka, Rím a dvojica gréckych letovísk Zante a Mykonos.

Ak sa teda rozhodnete vycestovať do jednej z uvedených destinácií, dajte si dobrý pozor na to, kde a čo budete konzumovať.