Je lepšie počítať kalórie alebo sledovať makrá? Výživoví experti zistili, čo je pri chudnutí efektívnejšie

Niekto sa zameriava na dostatok bielkovín v strave a získava ich najmä z mäsa. Potom sú tu vegáni, vegetariáni a ľudia, ktorých stravovanie si vyžaduje presné načasovanie. Niekto sleduje makrá, iný ráta kalórie. Čo je však pri zdravom stravovaní to najdôležitejšie?

Kalórie vs. makroživiny

Zredukovanie množstva prijatých kalórií je jedným z osvedčených spôsobov, ako sa zbaviť nadbytočných kilogramov. Rátanie kalórií však nie je všetko. Ako informuje portál Healthline, jednou z diét, ktoré sa v súčasnosti tešia značnej popularite, je diéta s názvom If It Fits Your Macros (IIFYM), v rámci ktorej majú prioritu makroživiny, tzv. makrá, a teda tuky, bielkoviny či sacharidy v prijatej potrave. Výhodou tejto formy stravovania je, že človeku poskytuje trochu viac voľnosti ako diéty, pri ktorých sa rátajú kalórie, nie je však o nič menej efektívna, píše portál Science Alert.

Skúmaniu diét, ktoré sa zakladajú na rátaní množstva prijatých makroživín v priebehu dňa sa venuje pomenej výskumov. Odborníci napríklad porovnávali diéty, v rámci ktorých ľudia prijímali menej tukov či sacharidov. Ukázalo sa však, že z hľadiska chudnutia medzi nimi nie sú badateľné významné rozdiely, informuje portál Examine. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise The New England Journal of Medicine, dôležité je prispôsobiť stravovanie potrebám svojho tela v závislosti od toho, aký je dlhodobý cieľ jedinca.

Ak však chce človek schudnúť, je dôležité vo forme stravy prijímať o niečo menej energie, než telo na dennej báze spotrebuje. Problémom však môže byť stanoviť hranice, zistiť, koľko energie telo spotrebuje a koľko by sme teda mali prijať. Jedným zo spôsobov je tzv. kalorimetria, ktorá energiu zisťuje na základe vydýchnutých plynov, tá však nie je úplne presná. Ešte menej spoľahlivé sú však aplikácie v mobiloch, ktoré pracujú väčšinou len s odhadmi, nie s presnými informáciami. Platí to najmä u obéznych ľudí, aplikácie totiž pracujú s váhou tela, nie však s podielom tuku.

Dôležitý je cieľ a odhodlanie

Či už sa však chystáte rátať kalórie alebo makroživiny, práve výdaj energie je jedným z najdôležitejších údajov. Prečo je teda výhodnejšie rátať makrá ako kalórie? Diéty zamerané na rátanie kalórií neraz na živiny neberú príliš veľký ohľad, aj keď je jasné, že je lepšie stravovať sa pestrou výživou bohatou na ovocie a zeleninu namiesto vyprážaných rezňov. Avšak, človek môže napríklad zjesť 7 čokoládových tyčiniek, ktoré obsahujú celkovo 1 596 kalórií a stále bude mať dodržaný denný limit, napríklad 2 000 kalórií.

Množstvo makroživín, ktoré by mal denne človek prijať, je viac prispôsobené jeho telesnej váhe, výške, aktivite, ktorú vykonáva, ako aj cieľu, ktorý chce dosiahnuť (či už je to chudnutie alebo naopak, budovanie svalovej hmoty), píše portál NCBI. Nech sa však rozhodnete pre ktorúkoľvek z foriem stravovania, či už budete rátať kalórie alebo makrá, dôležité je odhodlanie držať sa plánu dlhodobo. Obe formy stravovania si totiž vyžadujú znalosť potravín a ich zložiek a aj keď existujú online databázy, nemusia byť presné, následkom čoho môže byť náročnejšie dosiahnuť želaný cieľ.

Navyše, aj keď sú na obaloch potravín množstvá makroživín uvedené, je dôležité brať ohľad na to, že nie všetko, čo telo prijme, sa musí zároveň aj vstrebať a zužitkovať. Okrem toho, ani rátanie tukov či cukrov nezaručí, že vaše telo bude mať všetko, čo k správnemu fungovaniu potrebuje, napríklad vitamín A, ktorý je pre zdravie človeka nevyhnutný, píše NHS.