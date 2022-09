Je lacný, priťahuje ľudí s nízkym rozpočtom: Európsky ostrov divokých párty láka skrytými plážami a azúrovým morom

Horúce letné mesiace sú na Slovensku za nami, to ale neznamená, že už nie je vhodný čas vyraziť na dovolenku a oddýchnuť si od ruchu bežných dní. Ak chcete na pár dní „vypadnúť“ do tepla, dá sa to aj s rozumným rozpočtom. V rámci Európy môžete stále vycestovať do viacerých prímorských destinácií. Jedným z takýchto miest, ktoré navyše nezruinuje váš rozpočet, je grécky ostrov Ios.

Ostrov Ios je súčasťou súostrovia Kyklady, leží v Egejskom mori a preslávil sa ako dejisko rušného nočného párty života, ktoré radi navštevujú mladí cestovatelia a takzvaní batôžkári, teda ľudia, ktorí sa snažia cestovať lowcostovo. Portál Worldpackers ho zaradil medzi 17 najlacnejších ostrovov z celého sveta.

Dostanete sa sem jednoduchšie, než ste si možno mysleli

Kým na grécke ostrovy ako Korfu, Kréta, Mykonos či Santorini a ďalšie sa pohodlne dostanete priamym leteckým spojom buď zo Slovenska, alebo z niektorého z letísk od našich susedov, v prípade ostrova Ios to neplatí. Napriek tomu sa sem dá dostať veľmi jednoducho.

Stačí si zaletieť napríklad na Santorini. Obľúbenou nízkonákladovkou z Viedne ste tu už za 2 hodiny a 20 minút a odtiaľ sa na ostrov dostanete vysokorýchlostným trajektom, píše cestovná kancelária kimkim. Ten vás sem dopraví už za 40 minút. Takže, aj keď táto cesta môže znieť na prvé počutie hrôzostrašne, v skutočnosti strávite v dopravných prostriedkoch iba 3 hodiny a následne si môžete užívať tento grécky skvost.

Ubytujete sa tu za lacno

Ak chcete cestovať so skutočne nízkym rozpočtom, ostrov Ios je na to úplne ideálny. Podľa blogu Nomadic Matt’s sa tu priemerná cena za dvojlôžkovú izbu pohybuje medzi 35-50 eurami na noc, čo je veľmi príjemná suma, ak si ju navyše rozrátate na dve osoby. Ceny dvojhviezdičkového hotela začínajú na 55 eurách počas hlavnej sezóny a mimo nej je to ešte menej.

A potom je tu ďalšia možnosť ubytovania, ktorou sú zdieľané izby v hosteloch. Samozrejme, nie každý vyhľadáva na dovolenke tento spôsob bývania. Ak ale patríte do druhej skupiny, skutočne vás noc na tomto miesto bude stáť iba pár eur. Ostrov Ios, samozrejme, ponúka aj drahšie ubytovanie a luxusné hotely, záleží teda iba od vášho rozpočtu a preferencií, ktorú z možností si vyberiete.

Čo sa týka stravovania, môžete jesť buď v reštauráciách, alebo ak chcete ušetriť, varte si sami. V takomto prípade dokážete vyžiť na ostrove Ios aj zo 40 eur na týždeň.

Známy bloger Matthew Kepnes pripravil prehľadnú tabuľku, podľa ktorej sú priemerné denné náklady batôžkára na Iose 50 eur. Ak zas cestujete so stredným rozpočtom, pripravte si približne 110 eur na deň.

Je to ostrov divokých párty a mladých ľudí

A keď už spomíname batôžkárov, Ios je ideálnou destináciou pre tento typ cestovateľov. Je totiž oveľa lacnejší ako napríklad obľúbený Mykonos a rovnako preslávený búrlivým nočným životom. Dôvodom je aj to, že ho kvôli príjemným cenám navštevujú predovšetkým mladí turisti, ktorí vyhľadávajú zábavu.

Ios Greece Island dokonca píše, že Ios je jednotkou, čo sa týka zábavy na gréckych ostrovoch. Toto ale platí predovšetkým počas leta, takže v ostatných mesiacoch je pokojnejší, a teda si ho dokážu užiť aj ľudia, ktorí primárne nevyhľadávajú divoké večierky.

Nájdete tu najlepšie grécke pláže, navyše bez ľudí

Ak je niečo pre Grécko typické, tak je to architektúra, biele domčeky s modrými kupolami, úzke uličky, v ktorých je radosť sa strácať a azúrové more so zlatistými pieskovými plážami. A to platí, samozrejme, aj pre Ios.

Greeka uvádza, že niektoré pláže ostrova Ios sú dokonca považované za najlepšie v Grécku vôbec. Nájdete tu pláže, ktoré sa tešia veľkej obľube ľudí, no na druhej strane aj odľahlé, na ktorých si budete môcť užívať úplné súkromie. Jednou z nich je pláž Kalamos, ktorá sa nachádza na juhovýchodnej polovici ostrova.

Ak zbožňujete spoznávanie rôznych pláží, presúvanie sa z jedného miesta na druhé a objavovanie rôznych skrytých miest, na ostrove Ios budete mať množstvo takýchto možností.

Niečo pre milovníkov histórie

Ostrov Ios ale nie sú ani zďaleka iba párty a pláže. Vedeli ste, že tu môžete navštíviť Homérovu hrobku, posedieť si na amfiteátri Odysseas Elytis Theatre alebo sa pokochať archeologickým náleziskom Skarkos?

Sezóna tu trvá až do októbra

Kým v mnohých prímorských destináciách trvá sezóna iba do septembra, na ostrove Ios je to ešte o mesiac dlhšie. Podľa informácií webu dovolenka SME totiž začína už v máji a končí až v októbri.

V septembri tu dosahuje teplota vzduchu veľmi príjemných 26° C a teplota vody o dva menej. V októbri už síce je na ostrove o pár stupňov menej, no stále ponúka ideálne počasie na dovolenku.