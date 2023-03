Jarné teploty sú tu, pripravte sa až na +20 °C: Najteplejšie bude v tento deň, pozrite si prehľad

Uplynulé dni sa v počasí niesli v znamení zmien. Teraz máme dobré správy pre všetkých, ktorí sa už nemôžu dočkať jarného počasia. Ako informuje iMeteo, prichádzajú teplé dni, a vieme, kde sa môžete pripraviť až na +20 °C.

Ako ste už mohli spozorovať aj dnes, na Slovensku sa vyčasilo a slnečné lúče vystriedali nepriaznivé počasie. Navyše, už zajtra sa môžete tešiť na príjemné teploty.

„Už pondelok prinesie teploty nad hranicou dlhodobého teplotného normálu. Maximálne denné teploty sa na severe budú pohybovať od +5 do +10 °C, ale na zvyšku územia sa teploty dostanú na +10 až +16 °C,“ spomína portál o počasí.

Utorok bude ešte príjemnejšie

Dodáva, že utorok bude ešte teplejší. „Teploty by sa už na celom našom území mali dostať nad hranicu +10 °C, no na juhu budú teploty stúpať nad +15 °C a v najteplejších oblastiach, v okolí Komárna, či Štúrova by sa mohli teploty dostať až k +20 °C.“ iMeteo však spomína, že teplý front prinesie so sebou aj zrážky.