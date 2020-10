Jared Leto opäť stvárni ikonického Jokera. Uvidíme ho v pripravovanom 4-hodinovom filme

Obľúbený herec a hudobník Jared Leto sa opäť vráti ako legendárny komiksový zlosyn Joker. Úlohu si zopakuje v pripravovanom novom zostrihu spackanej tímovky Justice League režiséra Zacka Snydera.

O tom, že nový zostrih filmu Liga spravodlivých (Justice League) vznikne, sa hovorí už niekoľko mesiacov. Hotový film by mal mať niečo vyše 4 hodín, uvedený bude ako 4-dielna miniséria a okrem známych pasáží nebudú chýbať ani tie nanovo postrihané a režisér Snyder dokonca aj nakrúca niektoré dodatočné scény. V tých podľa najnovších správ webu The Hollywood Reporter nebude chýbať ani postava Jokera, ktorého opäť stvárni herec Jared Leto.

Známy herec a hudobník Jokera prvý a poslednýkrát stvárnil v snímke Jednotka samovrahov (Suicide Squad) režiséra Davida Ayera. Priestor ale napokon dostane aj v chystanom novom zostrihu Justice League a musí tak niektoré scény dotočiť. Pridá sa tak k Benovi Affleckovi (Batman), Rayovi Fisherovi (Cyborg) a herečke Amber Heard (Mera), ktorí už doktáčky absolvovali. Vo výsledku by sme tak mali dostať celkom nový film, ktorý toho s pôvodnou verziou z roku 2017 bude mať spoločného len veľmi málo.

Dorábky za 70 miliónov

4-hodinový zostrih Justice League vzniká najmä vďaka zbožným prianiam fanúšikov. Zack Snyder dostal celý projekt pôvodne na starosť, no kvôli súkromným záležitostiam od neho v priebehu produkcie musel odstúpiť. Na jeho miesto bol dosadený Joss Whedon, ktorý to však celé domrvil a scenár uprostred nakrúcania neustále menil. Výsledný film sklamal divákov a neohúril ani kritikov.

To sa teraz snaží napraviť práve Snyder a jeho zostrih už budúci rok exkluzívne uvedie streamovacia služba HBO Max ako 4-dielnu minisériu. Tá mu poskytla extra peniaze na dokončenie a úpravu filmu v podobe 30 miliónov dolárov. Vyzerá to ale napokon tak, že to bude o čosi drahšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Už teraz by mal nový zostrih stáť až 70 miliónov. Rozpočet pôvodnej verzie filmu z roku 2017 sa vyšplhal na 300 miliónov dolárov. V kinách celosvetovo zarobil cez 650 miliónov.