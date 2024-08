Ján Koleník prezradil, ako sa bude vyvíjať dej v obľúbenom seriáli. Jeho postava odhalí šokujúce tajomstvá

Obľúbený herec hviezdi hneď v dvoch veľkých projektoch. Zatiaľ čo v Dunaji, k vašim službám hrá zápornú postavu, ktorej sa všetci boja, v medicínskom seriáli Druhá šanca stvárňuje doktora, ktorý sa snaží pomáhať ľuďom napriek strate pamäte.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najnovšie o svojom pôsobení v seriáli Druhá šanca prehovoril pre portál novinky.sk. Koleník v ňom hrá doktora Andreja Fabiána a v tretej sérii jeho postavu čaká viacero zvratov. Začína si totiž konečne spomínať, no stratené spomienky nie sú také ružové, ako čakal. Musí sa učiť rozlišovať medzi predstavami a realitou a zistiť, kto mu hovorí pravdu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Bude mať novú šéfku

Pred Koleníkovou postavou mnohé postavy skrývajú šokujúce aj bolestivé tajomstvá, ktoré sa postupne začnú v novej sérii odhaľovať, a tak to bude mať Fabián náročné. Diváci budú môcť sledovať jeho príbeh už 2. septembra o 20:30. Dovtedy si môžete prečítať, čo o tretej sérii povedal Koleník v rozhovore.

„V Druhej šanci dostane Andrej novú šéfku. Tá je presne tá matematická riaditeľka nemocnice, ktorá vidí pacientov iba ako číslo postele… Chce pacientov v čo najkratšom čase vyliečiť a poslať domov. Takže je to presne ten pragmatik,“ prezradil herec hneď na úvod.

Jeho postava je podľa jeho slov presný opak. Vysvetlil: „Andrej je ten cítiaci človek, ktorý toho pacienta nechce prepustiť za každú cenu, nakoľko vie, že by to situácii nepomohlo. Andrej je ten načúvač. Andrej je skrátka ten lekár, ktorý s pacientom bude tráviť veľa času a je to ideál.“ Priznal tak, že jej jeho postava zidealizovaná, dodávajúc: „Takýchto lekárov by sme chceli mať aj na Slovensku.“

Má konflikt sám so sebou

„Andrej je špecifický prípad, lebo je sám a nemá sa kam vrátiť. Nič iné mu nezostáva len to prostredie nemocnice a život tých pacientov, aby dokázal žiť sám so sebou. To je skôr, si myslím, zaujímavá línia na tomto seriáli, že Andrej má problém sám so sebou a preto priťahuje pacientské prípady bližšie a pripúšťa si pacientov bližšie. Dokáže im byť lepší partner,“ opísal Koleník svoju postavu.

Herec však neprezradil o svojej postave len to, aký je lekár, ale tiež niečo z jeho súkromia mimo nemocnice.

„Andrej sa hľadá. Je to presne ten typ, ktorý sa do minulosti stále vracia. Takže on má okolo seba kolegov a rodinu, ktorí mu buď pomáhajú v tom, aby si spomenul na isté záležitosti z minulosti, ale mu aj bránia v tom, aby si spomenul, nakoľko nechcú, aby vyšlo najavo niečo, čo sa Andrejovi stalo v minulosti a môže to ovplyvniť jeho stav,“ vysvetlil a dodal: „Jeho súkromná linka bude oscilovať medzi Júliou a Adelou a je to veľmi problematické a dokonca to vyústi do prekvapivého momentu.“