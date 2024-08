Prvý pohľad na novú sériu Bez servítky pobúril divákov. Ľudia hneď vyjadrili svoj názor, toto tam rozhodne nechcú vidieť

Začína sa jeseň a s ňou aj bohatá ponuka programov v televízii. Okrem množstva seriálov však pribudnú aj nové série obľúbených šou. Zatiaľ čo Markíza predstaví 16. sériu Farmy, na obrazovkách TV JOJ budú medzi sebou bojovať profesionálni i neprofesionálni kuchári.

TV JOJ ukázala na sociálnej sieti prvé zábery z novej série kulinárskej šou Bez servítky a zároveň ponúkla divákom možnosť podeliť sa o názor, koho by v tejto šou radi videli variť. Reakcie na seba nenechali dlho čakať a oba príspevky zaplavili stovky reakcií od divákov, ktorí televízii jasne vysvetlili, za akých podmienok budú šou sledovať a čo ich už teraz veľmi potešilo.

Súboj profesionálnych kuchárov

„Pripravte sa na ozajstný gastronomický zážitok. Čaká nás totiž nielen súboj šéfkuchárov. S novou sériou BEZ SERVÍTKY začíname už 2. septembra o 17:50 na JOJke!“ prezradila televízia v príspevku, v ktorom ukázala zábery z prvého týždňa, ktorý odštartuje novú sériu. Počas neho rozhodne nečakajte žiadnych amatérov ani tradičné kombinácie jedál.

„Ten dezert bol veľmi šokujúci. Toto je proste super bizár mať pod sladkým dezertom rezeň,“ odznie napríklad v jednom momente ukážky. Toto jedlo však nie je naservírované tak, ako by ste si hneď predstavili.

„Konečne niečo, na čo sa bude dať pozerať. Nie tie preafektované opice, čo vedia len miešať sračky a taktizovať,“ znel jeden z najpopulárnejších komentárov pod týmto videom.

„Konečne aspoň na niekoho sa dá pozrieť a potom zase na nikoho,“ pridala sa ďalšia diváčka, ktorá bola spokojná s výberom prvých súťažiacich.

Takýchto komentárov bolo pritom pod príspevkom viacero a vyzerá to tak, že nové Bez servítky odštartuje silným týždňom, ktorý si už teraz získal množstvo divákov.

Čo diváci nechcú

Hoci však pri tomto príspevku padali samé pochvaly, to isté sa nedá povedať o príspevku, v ktorom sa JOJ-ka pýtala: „Koho z minulých sérií by ste radi videli znova?“ Nie je pritom nič netradičné objaviť sa v šou viackrát. Urobili to už napríklad Strýco Filip či Nora Kabrheľová. Spomínanú Noru by tam pritom niektorí uvideli radi ešte raz.

„Noru Mojsejovú, Dávida Keya kvôli zábave, ale napríklad by som si rada pozrela aj kuchára Martina Nováka,“ stálo v komentári.

„Normal ľudí… A nie to, čo tam je stále… Aj napríklad práve to, čo tam je teraz… Nič iné len zdutá ženská, lebo ju niekto kritizoval, tak nič nebude tlačiť do hlavy a len hovoriť, že všetko čo varí, jej nechutí… Proste skúste tam dať rozumných ľudí, že sa možno ľudia aj inšpirujú a ak si niečo zoberú z tej súťaže, nejaký recept. Lebo to panoptikum, čo tam je dosť často, je celkom luxus,“ znel jeden z komentárov.

S týmto názorom súhlasili mnohí. „Normálnych slušných ľudí, ktorí chcú hrať súťaž o varení, aby sme sa mohli inšpirovať receptami a nie sa chytať za hlavu, čo za národ tu žije s nami,“ pridala sa ďalšia diváčka.

„V prvom rade takých, na ktorých sa dá pozerať, nie ten odpad, čo tam je posledné mesiace, česť výnimkám,“ píše ďalšia.

Mnohí sa pritom zhodli na tom, že tam nechcú známe osobnosti, ale bežných ľudí, hoci sa v komentároch objavili aj mená hercov zo seriálu Dunaj, k vašim službám, či napríklad televízna svokra Gizka Oňová.