Ján Herák sa kvôli obvineniam zo zneužívania maloletých osôb vzdal mandátu. Už nie je poslancom Národnej rady

Ján Herák už nie je od pondelka (21. 6.) poslancom Národnej rady (NR) SR. Pre TASR to uviedla predsedníčka Mandátového a imunitného výboru NR SR Anna Andrejuvová (OĽANO).

Herák podľa jej slov doručil rozhodnutie o vzdaní sa mandátu v pondelok, a tým mu mandát zanikol. Do NR SR má po Herákovom odchode nastúpiť Sebastián Kozarec. Herák pôvodne hovoril, že sa vzdá mandátu k 30. júnu.

Andrejuvová pre TASR uviedla, že poslanec sa môže podľa Ústavy SR vzdať mandátu osobným vyhlásením na schôdzi NR SR, prípadne mu zaniká mandát dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca predsedovi NR SR.

Herák vinu odmieta

Herák bol do parlamentu zvolený za hnutie OĽANO. Začiatkom júna oznámil, že sa vzdáva mandátu v súvislosti s medializovanými informáciami o jeho obvinení zo zneužívania maloletej osoby. Svoje rozhodnutie oznámil v čase, keď polícia obnovila trestné stíhanie pre ďalší prípad. Vzdaním sa mandátu chce podľa vlastných slov chrániť rodinu, obvinenia odmieta.

“Je to blud. Je to neopodstatnené. Je to výmysel. Riešim to intenzívne so svojou advokátkou,” reagoval hneď po medializácii prípadu. Ako neskôr uviedol v stanovisku, odmieta, že by sa stali veci, z ktorých bol obvinený. “Tábory pre deti organizujem už 15 rokov. Často išlo o deti z detských domov, z neúplných rodín či z vylúčených komunít. Ja sám som vyrastal v detskom domove. Chápem, aké je to ťažké, vyrastať bez opory rodičov, bez lásky. Chápem preto, že niekedy majú deti potrebu si vymýšľať či zaujať,” uviedol. Dodal, že plne spolupracuje s políciou a poskytne plnú súčinnosť, aby sa prípad vyšetril.

Ďalšie obvinenia

Okrem obvinenia zo sexuálneho zneužívania 14-ročného dievčaťa sa objavili aj celkom nové informácie. Podľa TV Markíza Ján Herák čelí aj ďalšiemu obvineniu. Polícia mala otvoriť starší prípad z roku 2018, kedy poslanec čelil rovnakému problému. Mal zneužiť 16-ročné dievča. Vtedy ho neobvinili a stíhanie bolo zastavené. Teraz po udalostiach však opätovne vec prešetria.

Polícii sa prihlásilo tretie dievča, ktoré tvrdí, že ju nezaradený poslanec Ján H. údajne zneužil. Informovala o tom televízia Markíza na internetovej stránke Tvnoviny.sk. Podľa informácií TV Markíza podal riaditeľ detského domova zo západného Slovenska koncom mája tohto roka trestné oznámenie. Jeho chovankyňa tvrdí, že sa stala obeťou poslanca Jána H. ešte v roku 2018. Malo sa tak stať v tábore v Trenčianskom kraji, keď mala 14 rokov a zneužiť ju mal aj neskôr a viackrát. Znamená to, že voči poslancovi svedčia už tri dievčatá.