Poslanec Herák má ešte väčší problém. Polícia okrem nového obvinenia prešetruje aj staršie sexuálne zneužívanie

Poslanec Národnej rady SR Ján Herák (OĽANO) čelí obvineniu zo zneužívania maloletej osoby. Ako prvá o tom informovala RTVS. Poslanec informáciu potvrdil aj pre TASR.

“Je to blud. Je to neopodstatnené. Je to výmysel. Riešim to intenzívne so svojou advokátkou,” reagoval hneď po medializácii prípadu. Ako neskôr uviedol v stanovisku, odmieta, že by sa stali veci, z ktorých bol obvinený. “Tábory pre deti organizujem už 15 rokov. Často išlo o deti z detských domov, z neúplných rodín či z vylúčených komunít. Ja sám som vyrastal v detskom domove. Chápem, aké je to ťažké, vyrastať bez opory rodičov, bez lásky. Chápem preto, že niekedy majú deti potrebu si vymýšľať či zaujať,” uviedol. Dodal, že plne spolupracuje s políciou a poskytne plnú súčinnosť, aby sa prípad vyšetril.

Poslanec Ján Herák už nie je členom poslaneckého klubu OĽANO. TASR o tom informoval hovorca hnutia OĽANO Matúš Bystriansky. Z klubu odišiel po medializovaní informácie o jeho obvinení zo zneužívania maloletej osoby.

“Poslanec NRSR Ján Herák od 28. 5. 2021 oficiálne nie je členom poslaneckého klubu OĽANO. Od tohto dátumu pôsobí v NR SR ako nezaradený poslanec,” uviedol Bystriansky.

Herák po medializovaní informácie o obvinení uviedol, že verí v dokázanie svojej neviny. Deklaroval pripravenosť poskytnúť maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a dôveru voči nim. Len nedávno informoval o pozastavení si členstva v klube do času, kým sa obvinenie nevyšetrí.

Na krku má väčší problém

Okrem obvinenia zo sexuálneho zneužívania 14-ročného dievčaťa sa objavili aj celkom nové informácie. Podľa TV Markíza Ján Herák čelí aj ďalšiemu obvineniu. Polícia mala otvoriť starší prípad z roku 2018, kedy poslanec čelil rovnakému problému. Mal zneužiť 16-ročné dievča. Vtedy ho neobvinili a stíhanie bolo zastavené. Teraz po udalostiach však opätovne vec prešetria.