Jakub Grigar získal na OH 2020 striebornú medailu vo vodnom slalome

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar skončil štvrtý v semifinále súťaže K1 na olympijských hrách v Tokiu a postúpil do finále. V konkurencii 20 kajakárov v semifinále 24-ročný Lipták predviedol rýchlu jazdu, ale nevyhol sa chybe na bránke číslo 15, do ktorej poriadne udrel ľavou rukou.

Napokon po odjazdení kompletného štartovného poľa to stačilo na štvrté miesto s časovým mankom 1,98 s za víťazom semifinále Čechom Jiřím Prskavcom. Nebyť tých 2 trestných sekúnd, stal by sa Grigar víťazom semifinále. Slovák je obhajca piateho miesta z OH 2016 v Riu de Janeiro a víťaz tohtoročných pretekov Svetového pohára v nemeckom Markkleebergu.

Druhé a tretie miesto v semifinále K1 v Kasai Canoe Slalom Centre patrilo Francúzovi Borisovi Neveuovi a Američanovi s poľským rodiskom Michalovi Smolenovi. Z favoritov si účasť v desaťčlennom finále nevybojovali Talian Giovanni de Gennaro ani Slovinec Peter Kauzer. Finálový boj o medaily sa začal o 9.00 h SELČ.

Slovensko má striebornú medailu

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar získal striebornú medailu v kategórii K1 na olympijských hrách v Tokiu. Nad sily 24-ročného Liptáka bol vo finále iba Čech Jiří Prskavec, ktorý ho zdolal o 3,22 s. Bronz si v Kasai Canoe Slalom Centre vypádloval Nemec Hannes Aigner s mankom 5,48 s na víťaza. Medailové trio nezaváhalo na náročnej trati ani raz a absolvovalo ju bez trestnej sekundy.