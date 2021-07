Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková sa stala suverénnou víťazkou kvalifikácie trapu žien na olympijských hrách v Tokiu. Skúsená 37-ročná Slovenka zvládla stopercentne aj druhý deň kvalifikačných bojov a s maximálnym nástrelom 125 terčov utvorila nový svetový rekord.

Doterajšie kvalifikačné maximum patrilo Fínke Satu Mäkelovej-Nummelovej. Pred dvoma rokmi v mexickom Acapulcu dosiahla 123 terčov. Znamená to, že Rehák Štefečeková v Tokiu ako historicky prvá aktérka kvalifikácie neminula ani jeden terč.

Získala zlato

Zuzana Rehák Štefečeková získala na OH 2020 zlatú medailu v športovej streľbe.

Postup do finále si vybojovalo šesť z celkového počtu 26 trapistiek, ktoré absolvovali dvojdňovú kvalifikačnú súťaž v Asaka Shooting Range. Druhá skončila Alessandra Perilliová zo San Marina, ktorá dosiahla 122 terčov. Dodatočný k. o. rozstrel rozhodol o tretej priečke pre Austrálčanku Laetishu Scanlanovú a štvrtej pre Talianku Silvanu Stancovú (obe 121) a tiež o piatej pozícii pre Američanku Kayle Browningovú a šiestej pre ďalšiu Austrálčanku Penny Smithovú (obe 120). Týchto šesť strelkýň zabojovalo o medaily vo finále.

“Už na tréningu to išlo celkom dobre, ale o takomto výsledku som ani len nesnívala. Mala som v kvalifikácii vnútorný cieľ 118-119 terčov. Radšej si dávam nižšie ciele, aby som mohla prekonať sama seba. Toto je však iná dimenzia. Ten záver som už poriadne prežívala. Keď som dosiahla 123, vravela som si, už je to vyrovnaný rekord. Potom prišiel 124. presný pokus a prekonaný rekord a nakoniec padla aj stodvadsaťpäťka a toto už nikto neprekoná, môže ma len vyrovnať. Jednu vydarenú súťaž mám za sebou, ale teraz idem na to odznova. Uvidíme, ako to dopadne,” uviedla Zuzana Rehák Štefečeková pre RTVS.

Rehák Štefečeková je na svojej tretej olympiáde, z prvých dvoch z Pekingu 2008 a Londýna 2012 si odniesla dve strieborné medaily v trape. Do Ria de Janeiro 2016 sa tiež kvalifikovala, ale právo účasti nevyužila, lebo mala materské povinnosti. Rodáčka z Nitry je aj dvojnásobná majsterka sveta v trape a jedno zlato má aj v tímovom mix trape. V mix trape sa ešte predstaví aj na OH 2020.