Izraelská armáda zverejenila video, ktoré má dokazovať, že nestojí za útokom na nemocnicu v Gaze

Izraelská armáda zverejnila zábery z dronu, ktoré majú dokazovať, že nestojí za brutálnym útokom na nemocnicu v Gaze. Útok si vyžiadal najmenej 500 obetí a veľké množstvo zranených, informujú tvnoviny.sk.

Vyšetrovanie „potvrdilo, že paľba izraelských obranných síl (IDF) zo zeme, mora alebo vzduchu nezasiahla nemocnicu“ v Gaze, uviedol hovorca IDF Daniel Hagari. Dodal, že budovy v okolí nemocnice al-Ahlí Arabí neutrpeli žiadne štrukturálne poškodenie a nie je tam ani kráter, ktorý by svedčil o útoku zo vzduchu.

Palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, obvinilo z útoku na nemocnicu Izrael. Podľa Izraela však výbuch spôsobila raketa, ktorú neúspešne odpálila militantná skupina Palestínsky islamský džihád, ktorý to však poprel.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf

— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023