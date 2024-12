Iveta Malachovská sa podelila o historku, z ktorej pôjdete do kolien. Neuveríte, ako u nej kedysi vyzerali chaotické Vianoce

Takmer každý zažije zhon vo vianočnom období. Zatiaľ čo mnohí ho pociťujú kvôli zháňaniu vianočných darčekov alebo príprave štedrovečerného menu a iných dobrôt, moderátorka Dámskeho klubu mu kedysi čelila z úplne iného dôvodu. „Prsty“ v tom mala jej práca, ktorá spôsobila viac chaosu, než bolo potrebné.

Článok pokračuje pod videom ↓

Známa moderátorka Iveta Malachovská má veľmi príjemné spomienky na Vianoce. Rodičia jej splnili všetko, čo jej videli na očiach. Raz to bol dokonca bicykel, inokedy zase lyže, s ktorými sa prechádzala po byte. Do pamäti sa jej však vryl aj najchaotickejší moment zo sviatkov, ktorý kedy zažila. Nestalo sa to jedenkrát, ale dokonca hneď niekoľkokrát po sebe. Moderátorka o tom prehovorila s úsmevom na tvári. Hoci išlo o chaotický zážitok, zároveň ho považuje za zábavný.

Všetko bolo na jej mame

Kedysi moderovala tradičnú charitatívnu akciu verejnoprávnej televízie Konto nádeje, ktorá sa vysielala na Štedrý deň. Práve táto relácia jej narušila pokojný sviatočný deň, ktorý sa nakoniec zmenil na menší zhon a stres. Preto zažila chaotických momentov cez Vianoce požehnane.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dámsky klub (@damskyklub_stvr)



„Dlhé roky som robila v tejto televízii naživo Konto nádeje a v podstate to bol vždy veľký chaos. Končila som, myslím, o 15:30 vysielanie,“ začala Iveta o tom, ako vyzeral kedysi jej Štedrý deň, počas ktorého pracovala. V tej dobe žila ešte so svojou mamou a ako sama povedala, veľmi sa na ňu spoliehala. Štedrovečerné prípravy teda očividne ležali na jej pleciach, zatiaľ čo sa ona venovala moderovaniu.

Z práce rovno za štedrovečerný stôl