Iveta Malachovská zažila v detstve Vianoce, ktoré boli iné ako ostatné. Toto by jej mnohí mohli závidieť

Pre dospelých sú Vianoce niečím iným, ako tomu bolo v detstve. Predstavujú spomienky na tých, ktorí pre nich vytvárali atmosféru sviatkov. Práve tú sa snažia vytvoriť pre svoje deti. Moderátorka Dámskeho klubu má veľmi príjemné spomienky na najkrajšie obdobie v roku, ktoré jej spríjemňovali milujúci rodičia. Splnili jej všetky priania, ktoré chcela.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vianočná atmosféra neobišla ani Dámsky klub, ktorý skrášľuje stromček a iné vianočné ozdoby. Témy v relácii sa taktiež točia okolo Vianoc, ktorými sprevádzajú televíznych divákov aj Andrea Chabroňová a Iveta Malachovská. Obe moderátorky porozprávali pre Topky o magickom období ešte z čias, keď boli v detskom veku.

Dali by jej aj modré z neba

Iveta, ktorá je taktiež režisérkou a jej dokument sa dostal až do Ameriky, mala obrovské šťastie, keďže vyrastala s mamou a otcom, ktorí zakaždým splnili každé jej prianie. Nechceli dopustiť to, aby bola nešťastná. „Mala som maminku, ktorá si vždy prečítala list pre Ježiška a robila všetko pre to, aby som nebola smutná,“ priznala Iveta, ktorá sa mohla pochváliť vianočnými darčekmi, ktoré jej mohli ostatní závidieť. Dokonca vyšla s pravdou von, že raz dostala od rodičov bicykel, s ktorým jazdila po byte.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dámsky klub (@damskyklub_stvr)



„Túžila som dostať bicykel a ten som dostala. Jazdila som na ňom v dvojizbovom byte. A ako Bratislavčanka som dostala aj lyže. S tými som dokonca lyžovala doma na koberci a parketách. Sklznicu, ktorá sa nesmie zošúchať, som, samozrejme, zodrala. Bol to výborný darček!“ neskrývala nadšenie a úsmev na tvári.

S kým strávia Štedrý večer?