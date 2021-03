Island sa otriasa, hrozí erupcia sopky. Sledovať ju môžete v priamom prenose

Už niekoľko dní sa obyvateľom Islandu neustále otriasa zem pod nohami. Odborníci si myslia, že čoskoro dôjde k erupcii sopky. Tú si vďaka živému vysielaniu na internete môžete pozrieť aj vy.

Ako informovala islandský meteorologický ústav (IMO), za posledný týždeň sa podarilo zaznamenať viac ako 18 000 zemetrasení. Úrady preto vydali varovanie, v nasledujúcich dňoch až týždňoch totiž môže dôjsť k erupcii sopky, píše portál Science Times. Seizmická aktivita je intenzívna najmä v oblasti polostrova Reykjanes.

Najsilnejšie zemetrasenie, ktoré sa zatiaľ podarilo zaznamenať, malo silu 5,6 stupňa na Richterovej stupnici. Pri takomto zemetrasení už môže dochádzať k poškodeniu oslabených štruktúr, závažné škody však zatiaľ hlásené neboli. Objavilo sa len niekoľko prasklín v cestách neďaleko od epicentra zemetrasenia.

3/3 Yesterday around 3000 earthquakes were detected and from midnigh around 800 been detected. Most activity after midnight has been near Fagradalsfjall, has moved a bit NE, compared to yesterday. No tremor been measured during the night, but earthquake activity is still active

— Icelandic Meteorological Office – IMO (@Vedurstofan) March 5, 2021