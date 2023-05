Išla na bežnú operáciu, domov sa už nevrátila: Lekári pacientke omylom prepichli priedušnicu, vinu však odmietajú

V bardejovskej nemocnici zomrela pacientka po bežnej laparoskopickej operácii žlčníka. Dôvodom bola prepichnutá priedušnica, čo lekári zistili neskoro. O prípade informuje portál tvnoviny.sk.

Lekári pochybenie odmietajú

„Nebudeme sa vôbec vyjadrovať zatiaľ,“ uviedol obžalovaný lekár Juraj Holtman, ktorý sa necíti byť vinný. Rovnaký názor zdieľa aj jeho kolega. Zodpovední lekári jej mali podľa dostupných informácií prepichnúť priedušnicu, keď sa jej snažili zaviesť trubicu do hrdla. To si však všimli až v Košiciach tri dni po zákroku, kde ju vo vážnom stave previezli. Tam zistili, že priedušnica je deravá a zahnisaná. Zomrela na otravu krvi.

„Ona nemohla dýchať, ona zavierala oči od bolesti,“ opísala okolnosti dcéra nebohej ženy. Ako sa ďalej v reportáži uvádza, podľa Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou lekári v tomto prípade jednoznačne pochybili. Nemocnica preto musela zaplatiť 6 500-eurovú pokutu a tiež odškodné poškodenej rodine vo výške 85-tisíc eur. Po viacerých posudkoch sa konečne podarilo pojednávanie znovu otvoriť.

„Každý je omylný, ja nie som sudca. Mali by si to aspoň uvedomiť, ospravedlniť sa, ale doteraz sa to nestalo,“ dodal na záver sklamaný manžel.