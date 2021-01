Írska vláda sa ospravedlní za smrť 9-tisíc detí. Zomreli v cirkevných domoch, odoberali ich hneď po pôrode

Vyšetrovaním v Írsku sa zistilo, že v domovoch pre slobodné matky, ktoré roky viedli ženské katolícke rehole alebo štát, zomrelo v rokoch 1922 – 1998 až 9000 detí, čo je 15 percent takto narodených detí. Vyplýva to z oficiálnej správy zverejnenej v utorok v Dubline.

Írska Komisia pre vyšetrovanie domovov pre matky a deti (CIMBH) zistila “znepokojujúcu” mieru detskej úmrtnosti v týchto inštitúciách, ktoré v Írsku, historicky katolíckom štáte, existovali až do roku 1998.

“Je ťažké predstaviť si rozsah tragédie a zármutok, ktorý stojí za týmto počtom 9000 detí a dojčiat,” uviedol írsky minister pre záležitosti deti Roderic O’Gorman. Správa podľa O’Gormana ukázala, že po celé desaťročia “všadeprítomná stigmatizácia nevydatých matiek a ich detí obrala týchto jednotlivcov o možnosť rozhodovať o sebe a niekedy aj o svojej budúcnosti”.

Írska vláda v reakcii na správu uviedla, že vyšetrovanie odhalilo, že krajina má “ťaživú, represívnu a kruto mizogýnnu kultúru”. Írsky premiér Mícheál Martin podľa spravodajského portálu BBC povedal, že správa popisuje “veľmi temnú a zložitú kapitolu írskych dejín”. Zdôraznil, že “ako národ musíme čeliť úplnej pravde o našej minulosti”. Martin označil za “tvrdú pravdu”, že spolupáchateľom tohto škandálu bola celá spoločnosť.

Tá sa k ženám a deťom správala mimoriadne zle. “Mali sme úplne pokrivený postoj k sexualite a intimite a mladé matky a ich synovia a dcéry boli nútení zaplatiť za túto dysfunkciu strašnú cenu.” Zdôraznil, že Írsko sa ako spoločnosť rozhodlo prehnane kritizovať, odsudzovať, moralizovať a kontrolovať, “ale veľmi zarážajúca bola absencia obyčajnej láskavosti” voči týmto ženám a deťom

Očakáva sa, že premiér sa ešte tento týždeň v mene írskeho štátu ospravedlní obetiam tejto praxe. Podľa BBC sa tak stane v stredu. CIMBH okrem toho vo svojej správe vydala 53 odporúčaní vrátane kompenzácií pre obete a uctenia si ich pamiatky.

